HOME > ESPORTES
COPA DO MUNDO

Recado a Neymar? Lula avisa que Seleção não terá convocação "por nome"

Presidente revela bastidores de conversa com Ancelotti, técnico do Brasil

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/02/2026 - 21:14 h

Lula e Cafu na cerimônia de apresentação das taças da Copa do Mundo
Lula e Cafu na cerimônia de apresentação das taças da Copa do Mundo -

Confiante no hexacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou uma conversa com o técnico Carlo Ancelotti durante a cerimônia do Tour da Taça do Mundial nesta quinta-feira, 26.

Citando o jejum de títulos do Brasil — que não se sagra campeão desde 2002, há 24 anos —, Lula afirmou estar "convencido" do título, já que, segundo ele, ninguém "de nome" será convocado sem estar 100% fisicamente.

"Está completando outra vez 24 anos que a gente não ganhou um título (de Copa do Mundo). Se não ganharmos agora, vamos passar o recorde dos recordes sem ganhar a Copa, por isso eu estou convencido que nós vamos ganhar", disse o presidente.

"Estou convencido porque eu conversei com o Ancelotti e eu achei ele uma figura extremamente séria, com cabeça no lugar, e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de condições para jogar, que não vai convocar ninguém pelo nome, vai convocar se a pessoa tiver jogando, treinada e preparada", completou;

A cerimônia de apresentação das taças da Copa do Mundo de 2026 e da Copa do Mundo Feminina de 2027 aconteceu na tarde desta quinta-feira, 26, em Brasília - DF.

