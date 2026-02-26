COPA DO MUNDO
Recado a Neymar? Lula avisa que Seleção não terá convocação "por nome"
Presidente revela bastidores de conversa com Ancelotti, técnico do Brasil
Por Lucas Vilas Boas
Siga o A TARDE no Google
Confiante no hexacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou uma conversa com o técnico Carlo Ancelotti durante a cerimônia do Tour da Taça do Mundial nesta quinta-feira, 26.
Citando o jejum de títulos do Brasil — que não se sagra campeão desde 2002, há 24 anos —, Lula afirmou estar "convencido" do título, já que, segundo ele, ninguém "de nome" será convocado sem estar 100% fisicamente.
"Está completando outra vez 24 anos que a gente não ganhou um título (de Copa do Mundo). Se não ganharmos agora, vamos passar o recorde dos recordes sem ganhar a Copa, por isso eu estou convencido que nós vamos ganhar", disse o presidente.
Leia Também:
"Estou convencido porque eu conversei com o Ancelotti e eu achei ele uma figura extremamente séria, com cabeça no lugar, e convencido de que só vai jogar quem tiver 100% de condições para jogar, que não vai convocar ninguém pelo nome, vai convocar se a pessoa tiver jogando, treinada e preparada", completou;
A cerimônia de apresentação das taças da Copa do Mundo de 2026 e da Copa do Mundo Feminina de 2027 aconteceu na tarde desta quinta-feira, 26, em Brasília - DF.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes