Mais segurança: mulheres poderão evitar homens ao escolher assento

O projeto de lei foi aprovado em Brasília

Uma nova medida de segurança para as mulheres está prestes a entrar em vigor no Brasil. A Comissão de Direitos Humanos (CDH) aprovou um projeto de lei que assegura às mulheres o direito de escolha de assuntos ao lado de outras passageiras em viagens sozinhas em transportes coletivos, como ônibus e aviões.

De autoria da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB), o PL 71/2025 visa reduzir a quantidade de casos de assédio e importunação sexual. A preferência poderá ser selecionada no momento da compra da passagem, deixando claro que a passageira deseja evitar o contato direto com homens durante a viagem.

Entretanto, caso a opção não esteja disponível, a passageira pode pedir a troca de lugares antes ou após o embarque, caso o meio de transporte ainda tenha assentos disponíveis para o ato.

Aprovada, a proposta segue agora para a análise da Comissão de Fiscalização e Controle. O texto seguirá para a Câmara dos Deputados caso não haja recurso para votação em Plenário.