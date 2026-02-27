ECONOMIA
Conta de luz não terá custo adicional em março; saiba mais
Informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica
A bandeira tarifária de março será verde, sem cobrança adicional na conta de luz dos consumidores. A informação foi confirmada nesta sexta-feira, 27, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
De acordo com a agência, houve aumento no volume de chuvas em fevereiro e, como consequência, elevação no nível dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Por isso, não foi necessário acionar usinas de maior custo para a geração de energia no mês de março.
Ainda assim, a ANEEL não descarta a possibilidade de uso dessas usinas para garantir a segurança do sistema elétrico em situações específicas.
O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 com o objetivo de sinalizar aos consumidores as condições de geração de energia e possíveis acréscimos nas tarifas das contas de luz no Brasil.
