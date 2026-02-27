Caixa abre seleção de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil

Vagas são para o ensino médio e superior - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal lançou um novo processo seletivo de estágio em parceria com a Super Estágios, oferecendo oportunidades em diferentes regiões do país. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas a partir desta sexta-feira, 27, até o dia 20 de março.

Eles devem ser feitas exclusivamente pelo site da empresa responsável pela seleção. O edital completo também está disponível para consulta no site.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para estudantes dos níveis médio e superior, a partir do segundo semestre. No caso do ensino superior, podem participar alunos dos cursos de Arquitetura, Engenharia, Direito, Ciências Econômicas e Projetos Sociais - na área que engloba graduações como Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais e Ciência Política.

Do total de vagas, 10% serão destinadas a Pessoas com Deficiência (PcDs), 30% a candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% a candidatos indígenas.

Segundo o presidente da Caixa, Carlos Vieira, a iniciativa amplia o acesso de jovens ao mercado de trabalho. “Ao lançar este processo seletivo, a Caixa, como banco público de atuação nacional, reforça seu compromisso com a ampliação de oportunidades e na promoção da mobilidade social, ao criar caminhos para que estudantes de diferentes regiões e realidades socioeconômicas tenham acesso qualificado ao mercado de trabalho”, afirmou Vieira.

Como participar

Para concorrer, o estudante deve ter no mínimo 16 anos e estar regularmente matriculado e frequentando o ensino médio regular, ensino médio profissionalizante, Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou curso de nível superior. Não há limite máximo de idade para participação.

Cronograma da seleção | Foto: Divulgação Caixa

Após a inscrição, os candidatos passarão por prova online. Para as vagas de nível superior, o processo inclui ainda etapa de entrevista. A bolsa-auxílio é de R$ 500 para estudantes do ensino médio e de R$ 1.800 para os de nível superior. Todos os selecionados também receberão auxílio-transporte no valor de R$ 150 mensais.

Os contratos de estágio têm duração inicial de seis meses, podendo ser prorrogados até o limite de dois anos, conforme a legislação vigente e a necessidade da instituição. As convocações ocorrerão à medida que os contratos atuais forem encerrados, respeitando a ordem de classificação.

O programa

O Programa de Estágio da Caixa é voltado à formação prática e ao desenvolvimento profissional de jovens estudantes, promovendo a integração entre teoria e experiência no ambiente corporativo. Em contrapartida, a instituição destaca que os estagiários contribuem com inovação e novas perspectivas, fortalecendo os resultados e a atuação social do banco.

Outras informações sobre o cronograma e as etapas do processo seletivo podem ser consultadas no portal da Super Estágios.