HOME > CONCURSOS
OPORTUNIDADE

Fábrica da Petrobras lança concurso que paga até R$ 8,2 mil

A subsidiária integral da estatal foi reativada em 2024; as vagas oferecidas tem objetivo de recompor a retomada das atividades produtivas

Carla Melo

Por Carla Melo

27/02/2026 - 17:41 h

A ANSA é uma subsidiária integral da Petrobras no Paraná
A Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA) é uma subsidiária integral da Petrobras, lançou um concurso público com 126 vagas para cargos de níveis superior e médio.

As remunerações variam entre R$ 4.144,77 e R$ 8.248,49, acrescidas de benefícios.

As vagas oferecidas tem objetivo de recompor e estruturar o quadro técnico dessa nova fase produtiva da companhia, e serão distribuídas em 28 áreas diferentes.

Veja a distribuição de vagas por nível de escolaridade

Para o nível superior, há vagas em:

  • Administração
  • Direito
  • Contabilidade
  • Engenharias
  • Segurança de Processos e do Trabalho
  • Medicina do Trabalho

Para o nível médio, as vagas contemplam setores como:

  • Inspeção de equipamentos
  • Manutenção e operação

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 2 a 23 de março, de podem ser feitas através do site da Cebraspe, banca organizadora do certame.

As taxas são de R$ 120 para nível superior e R$ 80 para nível médio, com possibilidade de isenção da taxa de inscrição.

Confira o edital >> clique aqui

Há também políticas de inclusão, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras, indígenas e quilombolas, conforme legislação federal vigente.

Etapas

O concurso será realizado através de duas etapas: provas objetivas e de prova discursiva.

As provas objetivas e a prova discursiva, serão aplicadas no dia 26 de abril de 2026, no estado do Paraná (PR), nas seguintes cidades:

  • Curitiba
  • Londrina
  • Guarapuava
  • Cascavel.

Os resultados finais serão divulgados no dia 30 de junho de 2026.

ANSA

A ANSA é uma subsidiária integral da Petrobras no Paraná, com capacidade instalada para produzir 720 mil toneladas por ano de ureia e 475 mil toneladas por ano de amônia, além de 450 mil m³ anuais de ARLA 32.

Localizada em Araucária, ao lado da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, a fábrica foi retomada em 2024, após hibernação iniciada em 2020. A planta desempenha papel estratégico na cadeia de fertilizantes e na política de fortalecimento da indústria química nacional, com impacto direto sobre a competitividade do agronegócio brasileiro.

