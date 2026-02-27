OPORTUNIDADE
Fábrica da Petrobras lança concurso que paga até R$ 8,2 mil
A subsidiária integral da estatal foi reativada em 2024; as vagas oferecidas tem objetivo de recompor a retomada das atividades produtivas
Por Carla Melo
A Araucária Nitrogenados S.A. (ANSA) é uma subsidiária integral da Petrobras, lançou um concurso público com 126 vagas para cargos de níveis superior e médio.
As remunerações variam entre R$ 4.144,77 e R$ 8.248,49, acrescidas de benefícios.
As vagas oferecidas tem objetivo de recompor e estruturar o quadro técnico dessa nova fase produtiva da companhia, e serão distribuídas em 28 áreas diferentes.
Veja a distribuição de vagas por nível de escolaridade
Para o nível superior, há vagas em:
- Administração
- Direito
- Contabilidade
- Engenharias
- Segurança de Processos e do Trabalho
- Medicina do Trabalho
Para o nível médio, as vagas contemplam setores como:
- Inspeção de equipamentos
- Manutenção e operação
Inscrições
As inscrições estarão abertas de 2 a 23 de março, de podem ser feitas através do site da Cebraspe, banca organizadora do certame.
As taxas são de R$ 120 para nível superior e R$ 80 para nível médio, com possibilidade de isenção da taxa de inscrição.
Confira o edital >> clique aqui
Há também políticas de inclusão, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, negras, indígenas e quilombolas, conforme legislação federal vigente.
Etapas
O concurso será realizado através de duas etapas: provas objetivas e de prova discursiva.
As provas objetivas e a prova discursiva, serão aplicadas no dia 26 de abril de 2026, no estado do Paraná (PR), nas seguintes cidades:
- Curitiba
- Londrina
- Guarapuava
- Cascavel.
Os resultados finais serão divulgados no dia 30 de junho de 2026.
ANSA
A ANSA é uma subsidiária integral da Petrobras no Paraná, com capacidade instalada para produzir 720 mil toneladas por ano de ureia e 475 mil toneladas por ano de amônia, além de 450 mil m³ anuais de ARLA 32.
Localizada em Araucária, ao lado da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, a fábrica foi retomada em 2024, após hibernação iniciada em 2020. A planta desempenha papel estratégico na cadeia de fertilizantes e na política de fortalecimento da indústria química nacional, com impacto direto sobre a competitividade do agronegócio brasileiro.
