Governo da Bahia abre novo concurso com 200 vagas; saiba mais

Fila concurso público - Foto: Agência Brasil/ Valter Campanato

O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), oferece 200 vagas imediatas em concurso público para a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), com oportunidades para níveis técnico e superior. As inscrições estarão abertas entre 6 e 31 de março de 2026.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 27. Das 200 vagas, 160 são para o cargo de fiscal estadual agropecuário e 40 para técnico em fiscalização agropecuária.

Para orientar os candidatos, o Portal A TARDE preparou um guia com as principais informações e os prazos do processo seletivo.

Cargos, vagas e salários

Cargo 1: Fiscal Estadual Agropecuário

Total de vagas: 160

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 7.445,86

Para esse cargo, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Defesa Sanitária Animal (40 vagas)

Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Defesa Sanitária Vegetal (80 vagas)

Pré-requisito: Exige graduação em Agronomia

Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (40 vagas)

Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Cargo 2: Técnico em Fiscalização Agropecuária

Total de vagas: 40

Área: Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal

Carga horária: 40 horas semanais

Salário: R$ 2.924,39

Para esse cargo, é exigido formação técnica em uma das seguintes áreas:

Técnico em Agropecuária

Técnico em Agricultura

Técnico em Agroecologia

Técnico em Zootecnia

Técnico Florestal

Técnico em Agroindústria

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do concurso.

Valor da taxa:

Fiscal Estadual Agropecuário: R$ 190

R$ 190 Técnico em Fiscalização Agropecuária: R$ 120

O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. A data limite para quitar a taxa é 1º de abril de 2026.

Onde serão realizadas as provas?

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas nas seguintes cidades da Bahia:

Salvador

Juazeiro

Barreiras

Vitória da Conquista

Teixeira de Freitas

Quais são as etapas do concurso?

O processo seletivo será composto por: