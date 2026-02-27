OPORTUNIDADE
Governo da Bahia abre novo concurso com 200 vagas; saiba mais
Inscrições abrem em 6 de março para cargos de nível técnico e superior
Por Ane Catarine
Siga o A TARDE no Google
O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), oferece 200 vagas imediatas em concurso público para a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), com oportunidades para níveis técnico e superior. As inscrições estarão abertas entre 6 e 31 de março de 2026.
O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 27. Das 200 vagas, 160 são para o cargo de fiscal estadual agropecuário e 40 para técnico em fiscalização agropecuária.
Para orientar os candidatos, o Portal A TARDE preparou um guia com as principais informações e os prazos do processo seletivo.
Cargos, vagas e salários
Cargo 1: Fiscal Estadual Agropecuário
- Total de vagas: 160
- Carga horária: 40 horas semanais
- Salário: R$ 7.445,86
Para esse cargo, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:
Defesa Sanitária Animal (40 vagas)
- Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária
Defesa Sanitária Vegetal (80 vagas)
- Pré-requisito: Exige graduação em Agronomia
Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (40 vagas)
- Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária
Cargo 2: Técnico em Fiscalização Agropecuária
- Total de vagas: 40
- Área: Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
- Carga horária: 40 horas semanais
- Salário: R$ 2.924,39
Para esse cargo, é exigido formação técnica em uma das seguintes áreas:
- Técnico em Agropecuária
- Técnico em Agricultura
- Técnico em Agroecologia
- Técnico em Zootecnia
- Técnico Florestal
- Técnico em Agroindústria
Leia Também:
Como se inscrever?
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do concurso.
Valor da taxa:
- Fiscal Estadual Agropecuário: R$ 190
- Técnico em Fiscalização Agropecuária: R$ 120
O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. A data limite para quitar a taxa é 1º de abril de 2026.
Onde serão realizadas as provas?
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas nas seguintes cidades da Bahia:
- Salvador
- Juazeiro
- Barreiras
- Vitória da Conquista
- Teixeira de Freitas
Quais são as etapas do concurso?
O processo seletivo será composto por:
- Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
- Prova discursiva (eliminatória e classificatória)
- Prova de títulos (classificatória - apenas para Fiscal Estadual Agropecuário)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes