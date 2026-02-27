Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Governo da Bahia abre novo concurso com 200 vagas; saiba mais

Inscrições abrem em 6 de março para cargos de nível técnico e superior

Ane Catarine

Por Ane Catarine

27/02/2026 - 7:49 h | Atualizada em 27/02/2026 - 8:29

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fila concurso público
Fila concurso público -

O governo da Bahia, por meio da Secretaria da Administração (Saeb), oferece 200 vagas imediatas em concurso público para a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), com oportunidades para níveis técnico e superior. As inscrições estarão abertas entre 6 e 31 de março de 2026.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 27. Das 200 vagas, 160 são para o cargo de fiscal estadual agropecuário e 40 para técnico em fiscalização agropecuária.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Para orientar os candidatos, o Portal A TARDE preparou um guia com as principais informações e os prazos do processo seletivo.

Cargos, vagas e salários

Cargo 1: Fiscal Estadual Agropecuário

  • Total de vagas: 160
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Salário: R$ 7.445,86

Para esse cargo, as vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Defesa Sanitária Animal (40 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Defesa Sanitária Vegetal (80 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Agronomia

Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal (40 vagas)

  • Pré-requisito: Exige graduação em Medicina Veterinária

Cargo 2: Técnico em Fiscalização Agropecuária

  • Total de vagas: 40
  • Área: Inspeção de Produtos e Subprodutos de Origem Animal
  • Carga horária: 40 horas semanais
  • Salário: R$ 2.924,39

Para esse cargo, é exigido formação técnica em uma das seguintes áreas:

  • Técnico em Agropecuária
  • Técnico em Agricultura
  • Técnico em Agroecologia
  • Técnico em Zootecnia
  • Técnico Florestal
  • Técnico em Agroindústria

Leia Também:

Cidade de 4 mil habitantes abre concurso com salários de até R$ 30,3 mil
Corpo de Bombeiros abre concurso com 110 vagas e salário de R$ 18 mil
Concursos: veja como desempregados e baixa renda podem se inscrever de graça

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), banca organizadora do concurso.

Valor da taxa:

  • Fiscal Estadual Agropecuário: R$ 190
  • Técnico em Fiscalização Agropecuária: R$ 120

O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou via PIX. A data limite para quitar a taxa é 1º de abril de 2026.

Onde serão realizadas as provas?

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas nas seguintes cidades da Bahia:

  • Salvador
  • Juazeiro
  • Barreiras
  • Vitória da Conquista
  • Teixeira de Freitas

Quais são as etapas do concurso?

O processo seletivo será composto por:

  • Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
  • Prova discursiva (eliminatória e classificatória)
  • Prova de títulos (classificatória - apenas para Fiscal Estadual Agropecuário)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concursos concursos Bahia Governo da Bahia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fila concurso público
Play

Bahia tem 16 municípios em situação de emergência por causa das chuvas

Fila concurso público
Play

Prazo de 3 anos e R$ 1,1 bilhão investido: tudo sobre a estação Campo Grande em Salvador

Fila concurso público
Play

VÍDEO: Onças-pardas são filmadas pela 1ª vez no Litoral Norte da Bahia

Fila concurso público
Play

Por que soldados de Israel transformaram a Bahia em destino pós-guerra?

x