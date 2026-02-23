Corpo de Bombeiros abre concurso com 110 vagas e salário de R$ 18 mil

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Santana Catarina está com as inscrições abertas para um concurso público com 110 vagas. Os interessados devem realizar o cadastro até quarta-feira, 25, através deste link, no site do Idib, organizador do certame.

As taxas variam entre R$ 200 e R$ 250, dependendo da função escolhida e as provas serão aplicadas no dia 29 de março. Os salários variam de R$ 8.015,00, para soldado, a R$ 18.670,37, para oficial, e é exigido nível superior paras ambos cargos.

Das vagas, 100 são destinadas a função de soldado e 10 para oficial.

Quem pode se inscrever?

Os interessados em realizar a inscrição devem atender a pré-requisitos como:

Altura mínima de 1,60 m (mulheres) e 1,65 (homens);

e 1,65 (homens); Menos que 30 anos até o último dia de inscrição;

Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH);

Curso de graduação em nível superior.

Etapas do concurso

Ao todo, o concurso para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina contará com seis etapas de avaliação, todas de caráter eliminatório. Além da prova objetiva e redação, cujo aplicação será em 29 de março, há em seguida: