Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Corpo de Bombeiros abre concurso com 110 vagas e salário de R$ 18 mil

Há 100 vagas para soldados e 10 para oficiais

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

23/02/2026 - 9:00 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Corpo de Bombeiros abre concurso com 110 vagas e salário de R$ 18 mil
-

O Corpo de Bombeiros de Santana Catarina está com as inscrições abertas para um concurso público com 110 vagas. Os interessados devem realizar o cadastro até quarta-feira, 25, através deste link, no site do Idib, organizador do certame.

As taxas variam entre R$ 200 e R$ 250, dependendo da função escolhida e as provas serão aplicadas no dia 29 de março. Os salários variam de R$ 8.015,00, para soldado, a R$ 18.670,37, para oficial, e é exigido nível superior paras ambos cargos.

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Das vagas, 100 são destinadas a função de soldado e 10 para oficial.

Quem pode se inscrever?

Os interessados em realizar a inscrição devem atender a pré-requisitos como:

  • Altura mínima de 1,60 m (mulheres) e 1,65 (homens);
  • Menos que 30 anos até o último dia de inscrição;
  • Ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
  • Curso de graduação em nível superior.

Leia Também:

Inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros são prorrogadas
Concursos: veja como desempregados e baixa renda podem se inscrever de graça
Bahia tem 1,7 mil vagas em prefeituras; salários chegam a R$ 5,8 mil

Etapas do concurso

Ao todo, o concurso para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina contará com seis etapas de avaliação, todas de caráter eliminatório. Além da prova objetiva e redação, cujo aplicação será em 29 de março, há em seguida:

  • Teste de aptidão física;
  • Avaliação psicológica;
  • Exames de saúde médico e odontológico;
  • Questionário de Investigação Social (QIS), com garantia de contraditório e ampla defesa;
  • Apresentação de documentos e exame toxicológico.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

concurso público corpo de bombeiros Etapas Avaliação Requisitos Inscrição santa catarina Vagas abertas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x