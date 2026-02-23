OPORTUNIDADE
Inscrições para Escolas de Aprendizes-Marinheiros são prorrogadas
Há 850 vagas disponíveis, sendo 754 destinadas a homens e 96 a mulheres
Por Luiza Nascimento
As Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM) prorrogaram as inscrições para o concurso até 2 de março. Qualquer brasileiro pode participar da seleção, mas as vagas serão distribuídas apenas entre Ceará, Espírito Santo, Santa Catarina e Pernambuco.
No total, há 850 vagas para a formação de novos membros. No total, 754 são destinadas a homens e 96 a mulheres.
A ordem de preferência das escolas devem ser apontadas pelos candidatos no ato da inscrição. As mulheres têm como opção apenas as unidades de Florianópolis e Olinda.
Além disso, é preciso escolher também a área profissional desejada:
- Eletroeletrônica;
- Apoio;
- Mecânica.
A taxa de inscrição é de R$ 53 e pode ser paga até 3 de março. Os interessados devem se inscrever através deste link.
Sobre a formação
Para participar, os interessados devem ser brasileiros com idade entre 18 e 22 anos, completos até 30 de junho de 2027. É necessário ter Ensino Médio completo ou estar em fase de conclusão. Além disso, os canditados devem ter entre 1,54 e 2 metros de altura.
Os aprovados irão ingressar no programa como Aprendiz-Marinheiro, em regime de internato, durante um ano letivo. O curso é gratuito e inclui disciplinas do Ensino Básico e do Ensino Militar-Naval.
No período, os alunos recebem:
- Alimentação;
- Uniforme;
- Assistência médico-odontológica
- Assistência psicológica;
- Assistência social;
- Assistência religiosa;
- Bolsa-auxílio inicial de R$ 1.303,90.
O curso é dividido em duas fases e, depois do período inicial, o aluno passa à graduação de Grumete, com bolsa-auxílio de R$ 1.398,30. Em seguida, se for promovido a Marinheiro, terá remuneração bruta de R$ 2.294,50, podendo atuar em navios ou organizações militares em todo o país.
Após as etapas, os candidatos que seguirem carreira podem progredir até a graduação de Suboficial.
Quais as etapas da seleção
A primeira fase do concurso é uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 50 questões de Matemática, Português, Ciências (Física e Química) e Inglês.
Após essa fase, os aprovados seguem para etapas complementares, que incluem inspeção de saúde, teste de aptidão física (TAF), avaliação psicológica, verificação de dados biográficos e checagem de documentos.
