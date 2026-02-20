Menu
OPORTUNIDADE

Salário de R$ 21 mil: inscrições para concurso da Câmara terminam nesta sexta

Certame oferece 40 vagas, com salário inicial de R$ 21,3 mil

Ane Catarine

Por Ane Catarine

20/02/2026 - 9:24 h

Plenário da Câmara dos Deputados
Plenário da Câmara dos Deputados -

As inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta sexta-feira, 20, às 18h. O cadastro deve ser feito no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O edital oferece 40 vagas imediatas para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal, além de 40 oportunidades para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, já com adicional de periculosidade.

A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até 12 de março. Doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção até o fim do prazo de inscrição.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 26 de abril, em todas as capitais.

O processo seletivo terá duas etapas:

  • A primeira inclui provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, investigação social, avaliação psicológica e exames de saúde;
  • A segunda consiste em curso de formação profissional, também com avaliação psicológica.

Os aprovados serão lotados no Departamento de Polícia Legislativa, em Brasília. É exigido diploma de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior.

Confira o cronograma completo:

  • Solicitação de inscrição e isenção da taxa: 29/01 a 20/02/2026
  • Pagamento da taxa: até 12/03/2026
  • Divulgação dos locais de prova: 10/04/2026
  • Provas objetiva e discursiva: 26/04/2026
  • Gabaritos preliminares de resposta: 28/04/2026
  • Resultado final da prova objetiva: 22/05/2026
  • Recurso (PCD – documental): 25 e 26/05/2026
  • Convocação para etapas presenciais/telepresenciais: 02/06/2026
  • Envio de documentos (indígenas e quilombolas): 03 a 05/06/2026
  • Avaliação telepresencial (PCD e negros): 07/06/2026
  • Resultado provisório (PCD, negros, indígenas e quilombolas): 16/06/2026
  • Resultado provisório da discursiva: 26/06/2026

