Salário de R$ 21 mil: inscrições para concurso da Câmara terminam nesta sexta

Plenário da Câmara dos Deputados - Foto: Agência Brasil/ Marcelo Camargo

As inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta sexta-feira, 20, às 18h. O cadastro deve ser feito no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.

O edital oferece 40 vagas imediatas para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal, além de 40 oportunidades para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, já com adicional de periculosidade.

A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até 12 de março. Doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção até o fim do prazo de inscrição.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 26 de abril, em todas as capitais.

O processo seletivo terá duas etapas:

A primeira inclui provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, investigação social, avaliação psicológica e exames de saúde;

A segunda consiste em curso de formação profissional, também com avaliação psicológica.

Os aprovados serão lotados no Departamento de Polícia Legislativa, em Brasília. É exigido diploma de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior.

Confira o cronograma completo: