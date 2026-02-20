OPORTUNIDADE
Salário de R$ 21 mil: inscrições para concurso da Câmara terminam nesta sexta
Certame oferece 40 vagas, com salário inicial de R$ 21,3 mil
Por Ane Catarine
As inscrições para o novo concurso público da Câmara dos Deputados terminam nesta sexta-feira, 20, às 18h. O cadastro deve ser feito no site do Cebraspe, banca organizadora do certame.
O edital oferece 40 vagas imediatas para o cargo de Técnico Legislativo, na função de Policial Legislativo Federal, além de 40 oportunidades para cadastro de reserva. A remuneração inicial é de R$ 21.328,08, já com adicional de periculosidade.
A taxa de inscrição é de R$ 150 e deve ser paga até 12 de março. Doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde e inscritos no CadÚnico podem solicitar isenção até o fim do prazo de inscrição.
As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em 26 de abril, em todas as capitais.
O processo seletivo terá duas etapas:
- A primeira inclui provas objetiva e discursiva, teste de aptidão física, investigação social, avaliação psicológica e exames de saúde;
- A segunda consiste em curso de formação profissional, também com avaliação psicológica.
Os aprovados serão lotados no Departamento de Polícia Legislativa, em Brasília. É exigido diploma de nível superior em qualquer área e Carteira Nacional de Habilitação categoria B ou superior.
Confira o cronograma completo:
- Solicitação de inscrição e isenção da taxa: 29/01 a 20/02/2026
- Pagamento da taxa: até 12/03/2026
- Divulgação dos locais de prova: 10/04/2026
- Provas objetiva e discursiva: 26/04/2026
- Gabaritos preliminares de resposta: 28/04/2026
- Resultado final da prova objetiva: 22/05/2026
- Recurso (PCD – documental): 25 e 26/05/2026
- Convocação para etapas presenciais/telepresenciais: 02/06/2026
- Envio de documentos (indígenas e quilombolas): 03 a 05/06/2026
- Avaliação telepresencial (PCD e negros): 07/06/2026
- Resultado provisório (PCD, negros, indígenas e quilombolas): 16/06/2026
- Resultado provisório da discursiva: 26/06/2026
