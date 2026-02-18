CONCURSOS
Aeronáutica abre concurso com salário de mais de R$9 mil e 272 vagas
Certame abrange diversas áreas de conhecimento
Siga o A TARDE no Google
A Aeronáutica brasileira divulgou a abertura de seu concurso público que busca preencher 272 vagas para cargos de nível superior para diversos cursos como: Adaptação de Engenheiros, Oficiais de Apoio, Farmacêuticos, Dentistas, Médicos e Capelães. O concurso foi divulgado no último sábado, 14.
O exame será destinado a brasileiros natos, de ambos os sexos, que tenham aptidão física e mental para assumirem várias funções relacionadas à carreira militar.
O Curso de formação no Comando CIAAR, será realizado em Lagoa Santa MG, com duração aproximada de 17 semanas.
Cargos
As oportunidades serão abertas serão para cargos de:
- Dentista (CADAR): Endodontia, Periodontia e Prótese Dentária, três vagas;
- Farmacêutico (CAFAR): Farmácia Bioquímica, duas vagas;
- Médico (CAMAR): 38 especialidades (incluindo Alergologia, Anestesiologia, Cardiologia, Generalista, entre outras), 240 vagas;
- Oficial de Apoio (EAOAP): Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Jornalismo, Psicologia e Serviços Jurídicos, oito vagas;
- Engenheiro (EAOEAR): Civil, Cartográfica, Computação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica e Telecomunicações, 18 vagas;
- Capelão (EIAC): Sacerdote Católico Romano, uma vaga.
Salários
Após a conclusão dos cursos/estágios com aproveitamento, o aluno será nomeado como Primeiro-Tenente, na maioria dos cargos, recebendo R$9.004,00.
Somente no caso dos Capelães, onde eles serão nomeados como Segundo-Tenente, assim, recebendo um salário de R$ 8.179,00.
Leia Também:
Inscrição
As inscrições no concurso devem ser feitas entre os dias 13 de fevereiro e 13 de março de 2026, sempre por meio do site oficial da Aeronáutica.
O concurso possui uma taxa de inscrição de R$ 150.
Vale ressaltar que é possível requerer a isenção da taxa de inscrição caso esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.
O pedido poderá ser realizado entre os dias 13 e 19 de fevereiro, no site citado.
Prova do concurso
O concurso da Aeronáutica do Brasil consta com as seguintes etapas de avaliação:
- Provas Escritas;
- Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP);
- Prova de Títulos, somente para o EAOAP
- Inspeção de Saúde (INSPSAU);
- Exame de Aptidão Psicológica (EAP);
- Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);
- Prova Prático-Oral (PPO), somente para o CADAR, CAFAR;
- Prova Oral (PO), somente para o CAMAR.
Os testes escritos estão marcados para acontecer no dia 14 de junho de 2026, a partir das 9h40min no horário de Brasília nas seguintes cidades:
- Belém (PA);
- Recife (PE);
- Jaboatão dos Guararapes (PE);
- Fortaleza (CE);
- Natal (RN);
- Parnamirim (RN);
- Salvador (BA);
- Rio de Janeiro (RJ);
- Belo Horizonte (MG);
- Lagoa Santa (MG);
- São Paulo (SP);
- Guarulhos (SP);
- Campo Grande (MS);
- Porto Alegre (RS;
- Canoas (RS);
- Santa Maria (RS);
- Curitiba (PR);
- Brasília (DF);
- Manaus (AM).
Os locais de prova ainda não foram revelados.
As Provas Escritas do concurso Aeronáutica contarão com as seguintes disciplinas:
- Gramática e Interpretação de Texto (GIT);
- Conhecimentos Especializados (CE) - assuntos relativos à especialidade pretendida; e
- Redação (RED) - exceto para o CAMAR
Os gabaritos preliminares vão ser divulgados no dia 15 de junho, enquanto os resultados oficiais vão ser apresentados até o dia 13 de julho.
Já o TACF de os seguintes exercícios:
Sexo Masculino
- Flexão e Extensão de Membros Superiores (FEMS): 21 repetições (sem limite de tempo; 2 tentativas).
- Flexão do Tronco sobre as Coxas (FTSC - Abdominal): 34 repetições (tempo de 1 minuto; 2 tentativas).
- Corrida de 12 minutos: 2.200 metros (1 tentativa).
Sexo Feminino
- Flexão e Extensão de Membros Superiores (FEMS): 12 repetições (sem limite de tempo; 2 tentativas).
- Flexão do Tronco sobre as Coxas (FTSC - Abdominal): 29 repetições (tempo de 1 minuto; 2 tentativas).
- Corrida de 12 minutos: 1.650 metros (1 tentativa).
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes