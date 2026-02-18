Menu
CONCURSOS

Aeronáutica abre concurso com salário de mais de R$9 mil e 272 vagas

Certame abrange diversas áreas de conhecimento

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

18/02/2026 - 13:15 h

Aeronáutica divulga concurso com 272 vagas e salário de mais de R$ 9 mil
A Aeronáutica brasileira divulgou a abertura de seu concurso público que busca preencher 272 vagas para cargos de nível superior para diversos cursos como: Adaptação de Engenheiros, Oficiais de Apoio, Farmacêuticos, Dentistas, Médicos e Capelães. O concurso foi divulgado no último sábado, 14.

O exame será destinado a brasileiros natos, de ambos os sexos, que tenham aptidão física e mental para assumirem várias funções relacionadas à carreira militar.

O Curso de formação no Comando CIAAR, será realizado em Lagoa Santa MG, com duração aproximada de 17 semanas.

Cargos

As oportunidades serão abertas serão para cargos de:

  • Dentista (CADAR): Endodontia, Periodontia e Prótese Dentária, três vagas;
  • Farmacêutico (CAFAR): Farmácia Bioquímica, duas vagas;
  • Médico (CAMAR): 38 especialidades (incluindo Alergologia, Anestesiologia, Cardiologia, Generalista, entre outras), 240 vagas;
  • Oficial de Apoio (EAOAP): Análise de Sistemas, Ciências Contábeis, Jornalismo, Psicologia e Serviços Jurídicos, oito vagas;
  • Engenheiro (EAOEAR): Civil, Cartográfica, Computação, Elétrica, Eletrônica, Mecânica e Telecomunicações, 18 vagas;
  • Capelão (EIAC): Sacerdote Católico Romano, uma vaga.

Salários

Após a conclusão dos cursos/estágios com aproveitamento, o aluno será nomeado como Primeiro-Tenente, na maioria dos cargos, recebendo R$9.004,00.

Somente no caso dos Capelães, onde eles serão nomeados como Segundo-Tenente, assim, recebendo um salário de R$ 8.179,00.

Inscrição

As inscrições no concurso devem ser feitas entre os dias 13 de fevereiro e 13 de março de 2026, sempre por meio do site oficial da Aeronáutica.

O concurso possui uma taxa de inscrição de R$ 150.

Vale ressaltar que é possível requerer a isenção da taxa de inscrição caso esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea.

O pedido poderá ser realizado entre os dias 13 e 19 de fevereiro, no site citado.

Prova do concurso

O concurso da Aeronáutica do Brasil consta com as seguintes etapas de avaliação:

  • Provas Escritas;
  • Verificação de Dados Biográficos e Profissionais (VDBP);
  • Prova de Títulos, somente para o EAOAP
  • Inspeção de Saúde (INSPSAU);
  • Exame de Aptidão Psicológica (EAP);
  • Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF);
  • Prova Prático-Oral (PPO), somente para o CADAR, CAFAR;
  • Prova Oral (PO), somente para o CAMAR.

Os testes escritos estão marcados para acontecer no dia 14 de junho de 2026, a partir das 9h40min no horário de Brasília nas seguintes cidades:

  • Belém (PA);
  • Recife (PE);
  • Jaboatão dos Guararapes (PE);
  • Fortaleza (CE);
  • Natal (RN);
  • Parnamirim (RN);
  • Salvador (BA);
  • Rio de Janeiro (RJ);
  • Belo Horizonte (MG);
  • Lagoa Santa (MG);
  • São Paulo (SP);
  • Guarulhos (SP);
  • Campo Grande (MS);
  • Porto Alegre (RS;
  • Canoas (RS);
  • Santa Maria (RS);
  • Curitiba (PR);
  • Brasília (DF);
  • Manaus (AM).

Os locais de prova ainda não foram revelados.

As Provas Escritas do concurso Aeronáutica contarão com as seguintes disciplinas:

  1. Gramática e Interpretação de Texto (GIT);
  2. Conhecimentos Especializados (CE) - assuntos relativos à especialidade pretendida; e
  3. Redação (RED) - exceto para o CAMAR

Os gabaritos preliminares vão ser divulgados no dia 15 de junho, enquanto os resultados oficiais vão ser apresentados até o dia 13 de julho.

Já o TACF de os seguintes exercícios:

Sexo Masculino

  • Flexão e Extensão de Membros Superiores (FEMS): 21 repetições (sem limite de tempo; 2 tentativas).
  • Flexão do Tronco sobre as Coxas (FTSC - Abdominal): 34 repetições (tempo de 1 minuto; 2 tentativas).
  • Corrida de 12 minutos: 2.200 metros (1 tentativa).

Sexo Feminino

  • Flexão e Extensão de Membros Superiores (FEMS): 12 repetições (sem limite de tempo; 2 tentativas).
  • Flexão do Tronco sobre as Coxas (FTSC - Abdominal): 29 repetições (tempo de 1 minuto; 2 tentativas).
  • Corrida de 12 minutos: 1.650 metros (1 tentativa).

x