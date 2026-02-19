Menu
CONCURSOS
OPORTUNIDADES

Cidade baiana abre concursos com salários de até R$ 4,1 mil

Certame em Barra de Choça vai ocupar 125 vagas para o nível médio, técnico e superior

Carla Melo

Por Carla Melo

19/02/2026 - 16:17 h

As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de março, na cidade de Barra do Choça
A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, no sudoeste baiano, está com inscrições abertas para um concurso público que vai ocupar 125 vagas para o nível médio, técnico e superior.

Foram divulgados dois editais que vão distribuir as vagas entre os diferentes nível de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.399,22 a R$ 4.196.50, a depender do cargo.

Confira os editais:

Edital 1
Edital 2

As inscrições devem através do site do Instituto Avalia, organizadora do Concurso Público, até o dia 26 de fevereiro. A taxa de inscrição é de:

  • R$ 80,00 - Nível Médio;
  • R$ 100,00 - Nível Técnico
  • R$ 120,00 - Nível Superior.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de março, na cidade de Barra do Choça, pelo turno da manhã e da tarde. Além dessa etapa, candidatos de nível superior ainda contarão com prova de título.

Confira os cargos disponibilizados:

  • Assistente administrativo
  • Motorista (categoria D)
  • Técnico em enfermagem
  • Secretário escolar
  • Agente de fiscalização
  • Guarda municipal
  • Agente de combate às endemias
  • Técnico em informática
  • Enfermeiro
  • Assistente social
  • Psicólogo
  • Agente de fiscalização ambiental
  • Auditor fiscal
  • Arquivista
  • Engenheiro agrônomo
  • Engenheiro ambiental
  • Ouvidor

x