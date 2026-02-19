OPORTUNIDADES
Cidade baiana abre concursos com salários de até R$ 4,1 mil
Certame em Barra de Choça vai ocupar 125 vagas para o nível médio, técnico e superior
Por Carla Melo
A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, no sudoeste baiano, está com inscrições abertas para um concurso público que vai ocupar 125 vagas para o nível médio, técnico e superior.
Foram divulgados dois editais que vão distribuir as vagas entre os diferentes nível de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.399,22 a R$ 4.196.50, a depender do cargo.
Confira os editais:
Edital 1
Edital 2
As inscrições devem através do site do Instituto Avalia, organizadora do Concurso Público, até o dia 26 de fevereiro. A taxa de inscrição é de:
- R$ 80,00 - Nível Médio;
- R$ 100,00 - Nível Técnico
- R$ 120,00 - Nível Superior.
As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de março, na cidade de Barra do Choça, pelo turno da manhã e da tarde. Além dessa etapa, candidatos de nível superior ainda contarão com prova de título.
Confira os cargos disponibilizados:
- Assistente administrativo
- Motorista (categoria D)
- Técnico em enfermagem
- Secretário escolar
- Agente de fiscalização
- Guarda municipal
- Agente de combate às endemias
- Técnico em informática
- Enfermeiro
- Assistente social
- Psicólogo
- Agente de fiscalização ambiental
- Auditor fiscal
- Arquivista
- Engenheiro agrônomo
- Engenheiro ambiental
- Ouvidor
