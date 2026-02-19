Menu
CONCURSOS
VAGAS IMEDIATAS

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11 mil

No total, são 65 vagas imediatas destinadas a níveis fundamental, médio, técnico e superior

Luiza Nascimento

Por Luiza Nascimento

19/02/2026 - 12:59 h

As inscrições seguem abertas até o dia 9 de março de 2026
A Prefeitura Municipal de São José das Missões, no Rio Grande do Sul, publicou um edital de concurso público com salários que variam entre R$ 1.635,70 e R$ 11.342,61. No total, são 65 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva divididas níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições seguem abertas até 14 de março e devem ser feitas através do site da banca organizadora, a Legalle Concursos, neste link. As taxas variam entre R$ 100 e R$ 250, de acordo com o cargo escolhido e beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção.

Vagas disponíveis

  • Médico clínico geral;
  • Contador;
  • Procurador jurídico;
  • Enfermeiro;
  • Tesoureiro;
  • Assistente social;
  • Psicólogo;
  • Motorista;
  • Operador de máquinas;
  • Professores
  • Gari;
  • Servente;
  • Vigilante.

Prevista para 19 de abril, a prova objetiva será aplicada para todos os cargos. Para as funções de nível superior haverá prova de títulos. Já os cargos de motorista e operador de máquinas II contarão com prova prática.

x