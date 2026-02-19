VAGAS IMEDIATAS
Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11 mil
No total, são 65 vagas imediatas destinadas a níveis fundamental, médio, técnico e superior
Por Luiza Nascimento
A Prefeitura Municipal de São José das Missões, no Rio Grande do Sul, publicou um edital de concurso público com salários que variam entre R$ 1.635,70 e R$ 11.342,61. No total, são 65 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva divididas níveis fundamental, médio, técnico e superior.
As inscrições seguem abertas até 14 de março e devem ser feitas através do site da banca organizadora, a Legalle Concursos, neste link. As taxas variam entre R$ 100 e R$ 250, de acordo com o cargo escolhido e beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção.
Vagas disponíveis
- Médico clínico geral;
- Contador;
- Procurador jurídico;
- Enfermeiro;
- Tesoureiro;
- Assistente social;
- Psicólogo;
- Motorista;
- Operador de máquinas;
- Professores
- Gari;
- Servente;
- Vigilante.
Prevista para 19 de abril, a prova objetiva será aplicada para todos os cargos. Para as funções de nível superior haverá prova de títulos. Já os cargos de motorista e operador de máquinas II contarão com prova prática.
