Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 11 mil

A Prefeitura Municipal de São José das Missões, no Rio Grande do Sul, publicou um edital de concurso público com salários que variam entre R$ 1.635,70 e R$ 11.342,61. No total, são 65 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva divididas níveis fundamental, médio, técnico e superior.

As inscrições seguem abertas até 14 de março e devem ser feitas através do site da banca organizadora, a Legalle Concursos, neste link. As taxas variam entre R$ 100 e R$ 250, de acordo com o cargo escolhido e beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção.

Vagas disponíveis

Médico clínico geral;

Contador;

Procurador jurídico;

Enfermeiro;

Tesoureiro;

Assistente social;

Psicólogo;

Motorista;

Operador de máquinas;

Professores

Gari;

Servente;

Vigilante.

Prevista para 19 de abril, a prova objetiva será aplicada para todos os cargos. Para as funções de nível superior haverá prova de títulos. Já os cargos de motorista e operador de máquinas II contarão com prova prática.