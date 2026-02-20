Bahia tem 1,7 mil vagas em prefeituras; salários chegam a R$ 5,8 mil

Siga o A TARDE no Google

Prefeitura de Condeúba - Foto: Divulgação

Dizem que o ano só começa quando termina o Carnaval. Para quem é de concurso, a corrida para uma vaga no funcionalismo público em 2026 já iniciou com tudo, principalmente para quem está na Bahia.

Prefeituras de cidades baianas estão com oportunidades abertas para mais de 1,7 mil vagas em concursos públicos. São salários que variam entre R$ 1.518,00 a R$ 5,8 mil, a depender de cargos que exigem escolaridade de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Ao menos sete cidades que estão com oportunidades abertas até este mês e as inscrições devem ser feitas através dos sites das bancas responsáveis. A Prefeitura de Iraquara, por exemplo, está ofertando 300 vagas via Reda e as inscrições se encerram no domingo, 22.

Confira a lista de prefeitura que estão com inscrições abertas:

Prefeitura de Barra do Choça

A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, no sudoeste baiano, está com inscrições abertas para um concurso público que vai ocupar 125 vagas para o nível médio, técnico e superior.

Foram divulgados dois editais que vão distribuir as vagas entre os diferentes nível de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.399,22 a R$ 4.196.50, a depender do cargo.

As inscrições devem através do site do Instituto Avalia, organizadora do Concurso Público, até o dia 26 de fevereiro. A taxa de inscrição é de:

R$ 80,00 - Nível Médio;

R$ 100,00 - Nível Técnico

R$ 120,00 - Nível Superior.

Veja os cargos oferecidos:

Assistente administrativo

Motorista (categoria D)

Técnico em enfermagem

Secretário escolar

Agente de fiscalização

Guarda municipal

Agente de combate às endemias

Técnico em informática

Enfermeiro

Assistente social

Psicólogo

Agente de fiscalização ambiental

Auditor fiscal

Arquivista

Engenheiro agrônomo

Engenheiro ambiental

Ouvidor

Prefeitura de Condeúba

A prefeitura de Codeúba está oferecendo oportunidade para 842 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Os salários variam entre R$ 1.621,00 a R$ 2.800,00, a depender do cargo, que exige nível fundamental, médio, técnico e superior.

Apoio Administrativo

Assistente de Secretaria

Assistente de Gestão

Técnico em Contabilidade

Assistente em Atendimento

Docente

Assistente de Gestão Escolar

Agente de Vigilância Patrimonial

Coordenador de Área

Agente de Alimentação

Assistente Social

Psicólogo

Técnico em Enfermagem

Enfermeiro

Agente de Apoio Escolar

Assistente de Tesouraria

Atendente de Farmácia

Educador Social

Auxiliar de Sala

Profissional de Apoio

Auxiliar de Bibliotecário

Auxiliar de Disciplina

Vigilante

Entrevistador

Orientador Social

Visitadora

Psicopedagogo

Fotógrafo

Agente Agropecuário

Agente de Atendimento ao Público

Assistente de Entregas

Operador de Captação e Distribuição de Água Rural

Agente de Monitoramento e Controle de Abastecimento Hídrico

Condutor de Serviços Essenciais

Condutor de Veículos

Auxiliar de Conservação e Limpeza

Nutricionista Escolar

Agente de Apoio Socioassistencial

Técnico de Nível Superior

As inscrições para o processo seletivo deve ser realizado no site da Prefeitura de Condeúba, até as 12h de 25 de fevereiro de 2026. Não será cobrada taxa de inscrição.

Prefeitura de Iraquara

A cidade de Iraquara está oferencendo 363 vagas imediatas, com reserva para pessoas com deficiência e candidatos negros, indígenas e quilombolas, via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 3.000,00 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.

São oferecidas oportunidades para os cargos de:

Professor da Educação Infantil

Professor das Séries Iniciais

Professor das Séries Finais – Matemática

Professor das Séries Finais – Língua Portuguesa

Professor das Séries Finais – Geografia

Professor das Séries Finais – História

Professor das Séries Finais – Artes

Professor das Séries Finais – Língua Inglesa

Professor das Séries Finais – Ciências

Professor das Séries Finais – Ensino Religioso

Professor das Séries Finais – Educação Física

Psicólogo(a)

Assistente de Sala

Técnico Administrativo

Auxiliar de Serviços Gerais

Merendeiro(a)

Porteiro(a)

Vigilante

A seleção está sob a responsabilidade da organização da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Fundação CEFETBAHIA) e as inscrições podem ser feitas no site até o dia 22 de fevereiro de 2026.

Prefeitura de Jacobina

A prefeitura de Jacobina está oferecento 257 vagas para o setor de educação. As remunerações variam de R$ 1.621,00 até R$ 5.889,82 por mês, em jornadas de 20h, 30h ou 40h semanais de trabalho.

Confira cargos disponíveis:

Assistente Social;

Coordenador Pedagógico;

Fonoaudiólogo;

Intérprete de Libras;

Neurologista;

Professor (várias especialidades);

Psicólogo;

Psicopedagogo;

Terapeuta Ocupacional.

As inscrições poderão ser solicitadas pela Internet, através do site Planejar e a classificação acontecerá por meio de prova de títulos.

Prefeitura de Macarani

A Prefeitura de Macarani está até o dia 26 de fevereiro com as inscrições para um concurso público que deve preencher 97 vagas imediatas.

Os salários variam de R$ 1.621,00 e R$ 3.610,63, de acordo com cargos de nível fundamental, técnicos, médio e superior.

Veja as oportunidades oferecidas

Agente Administrativo

Fiscal de Tributos

Assistente Social

Enfermeiro

Engenheiro Civil

Farmacêutico

Agente de Limpeza Pública

Guarda Municipal

Mecânico

Motorista (carro leve)

Motorista (carro pesado)

Agente de Manipulação de Alimentos

Odontólogo

Operador de Máquinas Pesadas

Engenheiro Agrônomo

Zootecnista

Técnico de Radiologia

Técnico de Enfermagem

Psicólogo

Psicopedagogo

Porteiro

Professor de Séries Iniciais

O certame será executado pelo Instituto Brasileiro Educar Conquista (IBEC), e as inscrições são feitas no site, até o dia 26 de fevereiro de 2026.

Prefeitura de Saubara

A prefeitura de Saubara está oferecendo 62 vagas imediatas. Todas as oportunidades são para cargos de nível superior completo. As oportunidades oferecidas são para jornadas de 20h ou 30h por semana, recebendo salários que variam de R$ 1.620,00 até R$ 4.780,00 mensais.

Veja as oportunidades

Advogado

Assistente Social

Educador Físico

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Nutricionista

Odontólogo

Professor (várias especialidades).

As inscrições podem ser feitas, até o dia 26 de fevereiro de 2026. Os candidatos podem se cadastrar no site da banca.

Prefeitura de Serrolândia

Serrolância está oferecendo 21 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva, para profissionais com nível fundamental incompleto. O salário-base para as vagas são de R$ 1.612,00 para atuar em jornadas semanais de 40 horas.

Veja os cargos oferecidos:

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar Operacional da Educação

Auxiliar Operacional da Educação B

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, pelo site do Instituto Nodus