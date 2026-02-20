CONCURSOS PÚBLICOS
Bahia tem 1,7 mil vagas em prefeituras; salários chegam a R$ 5,8 mil
Ao menos sete cidades estão com oportunidades abertas até este mês
Por Carla Melo
Dizem que o ano só começa quando termina o Carnaval. Para quem é de concurso, a corrida para uma vaga no funcionalismo público em 2026 já iniciou com tudo, principalmente para quem está na Bahia.
Prefeituras de cidades baianas estão com oportunidades abertas para mais de 1,7 mil vagas em concursos públicos. São salários que variam entre R$ 1.518,00 a R$ 5,8 mil, a depender de cargos que exigem escolaridade de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Ao menos sete cidades que estão com oportunidades abertas até este mês e as inscrições devem ser feitas através dos sites das bancas responsáveis. A Prefeitura de Iraquara, por exemplo, está ofertando 300 vagas via Reda e as inscrições se encerram no domingo, 22.
Confira a lista de prefeitura que estão com inscrições abertas:
Prefeitura de Barra do Choça
A Prefeitura Municipal de Barra do Choça, no sudoeste baiano, está com inscrições abertas para um concurso público que vai ocupar 125 vagas para o nível médio, técnico e superior.
Foram divulgados dois editais que vão distribuir as vagas entre os diferentes nível de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1.399,22 a R$ 4.196.50, a depender do cargo.
As inscrições devem através do site do Instituto Avalia, organizadora do Concurso Público, até o dia 26 de fevereiro. A taxa de inscrição é de:
- R$ 80,00 - Nível Médio;
- R$ 100,00 - Nível Técnico
- R$ 120,00 - Nível Superior.
Veja os cargos oferecidos:
- Assistente administrativo
- Motorista (categoria D)
- Técnico em enfermagem
- Secretário escolar
- Agente de fiscalização
- Guarda municipal
- Agente de combate às endemias
- Técnico em informática
- Enfermeiro
- Assistente social
- Psicólogo
- Agente de fiscalização ambiental
- Auditor fiscal
- Arquivista
- Engenheiro agrônomo
- Engenheiro ambiental
- Ouvidor
Prefeitura de Condeúba
A prefeitura de Codeúba está oferecendo oportunidade para 842 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).
Os salários variam entre R$ 1.621,00 a R$ 2.800,00, a depender do cargo, que exige nível fundamental, médio, técnico e superior.
- Apoio Administrativo
- Assistente de Secretaria
- Assistente de Gestão
- Técnico em Contabilidade
- Assistente em Atendimento
- Docente
- Assistente de Gestão Escolar
- Agente de Vigilância Patrimonial
- Coordenador de Área
- Agente de Alimentação
- Assistente Social
- Psicólogo
- Técnico em Enfermagem
- Enfermeiro
- Agente de Apoio Escolar
- Assistente de Tesouraria
- Atendente de Farmácia
- Educador Social
- Auxiliar de Sala
- Profissional de Apoio
- Auxiliar de Bibliotecário
- Auxiliar de Disciplina
- Vigilante
- Entrevistador
- Orientador Social
- Visitadora
- Psicopedagogo
- Fotógrafo
- Agente Agropecuário
- Agente de Atendimento ao Público
- Assistente de Entregas
- Operador de Captação e Distribuição de Água Rural
- Agente de Monitoramento e Controle de Abastecimento Hídrico
- Condutor de Serviços Essenciais
- Condutor de Veículos
- Auxiliar de Conservação e Limpeza
- Nutricionista Escolar
- Agente de Apoio Socioassistencial
- Técnico de Nível Superior
As inscrições para o processo seletivo deve ser realizado no site da Prefeitura de Condeúba, até as 12h de 25 de fevereiro de 2026. Não será cobrada taxa de inscrição.
Prefeitura de Iraquara
A cidade de Iraquara está oferencendo 363 vagas imediatas, com reserva para pessoas com deficiência e candidatos negros, indígenas e quilombolas, via Regime Especial de Direito Administrativo (REDA).
Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 3.000,00 para atuação em jornadas semanais de até 40 horas.
São oferecidas oportunidades para os cargos de:
- Professor da Educação Infantil
- Professor das Séries Iniciais
- Professor das Séries Finais – Matemática
- Professor das Séries Finais – Língua Portuguesa
- Professor das Séries Finais – Geografia
- Professor das Séries Finais – História
- Professor das Séries Finais – Artes
- Professor das Séries Finais – Língua Inglesa
- Professor das Séries Finais – Ciências
- Professor das Séries Finais – Ensino Religioso
- Professor das Séries Finais – Educação Física
- Psicólogo(a)
- Assistente de Sala
- Técnico Administrativo
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Merendeiro(a)
- Porteiro(a)
- Vigilante
A seleção está sob a responsabilidade da organização da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Fundação CEFETBAHIA) e as inscrições podem ser feitas no site até o dia 22 de fevereiro de 2026.
Prefeitura de Jacobina
A prefeitura de Jacobina está oferecento 257 vagas para o setor de educação. As remunerações variam de R$ 1.621,00 até R$ 5.889,82 por mês, em jornadas de 20h, 30h ou 40h semanais de trabalho.
Confira cargos disponíveis:
- Assistente Social;
- Coordenador Pedagógico;
- Fonoaudiólogo;
- Intérprete de Libras;
- Neurologista;
- Professor (várias especialidades);
- Psicólogo;
- Psicopedagogo;
- Terapeuta Ocupacional.
As inscrições poderão ser solicitadas pela Internet, através do site Planejar e a classificação acontecerá por meio de prova de títulos.
Prefeitura de Macarani
A Prefeitura de Macarani está até o dia 26 de fevereiro com as inscrições para um concurso público que deve preencher 97 vagas imediatas.
Os salários variam de R$ 1.621,00 e R$ 3.610,63, de acordo com cargos de nível fundamental, técnicos, médio e superior.
Veja as oportunidades oferecidas
- Agente Administrativo
- Fiscal de Tributos
- Assistente Social
- Enfermeiro
- Engenheiro Civil
- Farmacêutico
- Agente de Limpeza Pública
- Guarda Municipal
- Mecânico
- Motorista (carro leve)
- Motorista (carro pesado)
- Agente de Manipulação de Alimentos
- Odontólogo
- Operador de Máquinas Pesadas
- Engenheiro Agrônomo
- Zootecnista
- Técnico de Radiologia
- Técnico de Enfermagem
- Psicólogo
- Psicopedagogo
- Porteiro
- Professor de Séries Iniciais
O certame será executado pelo Instituto Brasileiro Educar Conquista (IBEC), e as inscrições são feitas no site, até o dia 26 de fevereiro de 2026.
Prefeitura de Saubara
A prefeitura de Saubara está oferecendo 62 vagas imediatas. Todas as oportunidades são para cargos de nível superior completo. As oportunidades oferecidas são para jornadas de 20h ou 30h por semana, recebendo salários que variam de R$ 1.620,00 até R$ 4.780,00 mensais.
Veja as oportunidades
- Advogado
- Assistente Social
- Educador Físico
- Enfermeiro
- Farmacêutico
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo
- Nutricionista
- Odontólogo
- Professor (várias especialidades).
As inscrições podem ser feitas, até o dia 26 de fevereiro de 2026. Os candidatos podem se cadastrar no site da banca.
Prefeitura de Serrolândia
Serrolância está oferecendo 21 vagas imediatas e de formação de cadastro reserva, para profissionais com nível fundamental incompleto. O salário-base para as vagas são de R$ 1.612,00 para atuar em jornadas semanais de 40 horas.
Veja os cargos oferecidos:
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Auxiliar Operacional da Educação
- Auxiliar Operacional da Educação B
As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de fevereiro, pelo site do Instituto Nodus
