CONCURSOS
CONCURSOS

Cidade de 4 mil habitantes abre concurso com salários de até R$ 30,3 mil

Aplicação das provas está prevista para o dia 22 de março

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/02/2026 - 10:52 h

Concurso oferta mais de 50 vagas
A Prefeitura de Romelândia abriu inscrições para concurso público com mais de 50 vagas destinadas a candidatos de diferentes níveis de escolaridade: alfabetizado, ensino médio e ensino superior.

Também há oportunidades para pessoas com deficiência e formação de cadastro de reserva. Segundo o Censo 2022, o município catarinense tem cerca de 4,8 mil habitantes. Os salários podem chegar a R$ 30,3 mil.

As inscrições seguem até 3 de março e devem ser feitas no site do Ippec, banca organizadora do certame. A aplicação das provas está prevista para o dia 22 de março.

Cargos disponíveis:

Alfabetizado

  • Auxiliar de Mecânico
  • Vigia
  • Motorista
  • Auxiliar de Serviços Gerais
  • Operador de Máquinas

Nível médio

  • Agente Comunitário de Saúde
  • Agente de Endemias
  • Agente de Recursos Humanos
  • Agente Educativo
  • Educador Social
  • Fiscal de Vigilância Sanitária
  • Técnico Administrativo
  • Técnico em Enfermagem

Nível superior

  • Assistente Social
  • Enfermeiro
  • Engenheiro Civil
  • Farmacêutico/Bioquímico
  • Fisioterapeuta
  • Médico Clínico Geral
  • Nutricionista
  • Professor de Arte
  • Professor de Educação Física
  • Professor de Educação Infantil
  • Professor de ensino fundamental
  • Professor de Inglês
  • Psicólogo
  • Tesoureiro
  • Treinador Desportivo
  • Veterinário

As taxas variam conforme o nível do cargo:

  • R$ 100 para funções de nível alfabetizado;
  • R$ 150 para nível médio;
  • R$ 180 para nível superior.

Confira cronograma completo:

  • Até 3 de março: período de inscrições
  • 16 de março: divulgação das inscrições homologadas e dos locais de prova
  • 22 de março: aplicação das provas escrita, prática e de títulos (data provável)
  • 27 de março: resultado das provas
  • 1º de abril: homologação final do concurso

x