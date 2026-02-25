Cidade de 4 mil habitantes abre concurso com salários de até R$ 30,3 mil

Siga o A TARDE no Google

Concurso oferta mais de 50 vagas - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Romelândia abriu inscrições para concurso público com mais de 50 vagas destinadas a candidatos de diferentes níveis de escolaridade: alfabetizado, ensino médio e ensino superior.

Também há oportunidades para pessoas com deficiência e formação de cadastro de reserva. Segundo o Censo 2022, o município catarinense tem cerca de 4,8 mil habitantes. Os salários podem chegar a R$ 30,3 mil.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições seguem até 3 de março e devem ser feitas no site do Ippec, banca organizadora do certame. A aplicação das provas está prevista para o dia 22 de março.

Cargos disponíveis:

Alfabetizado

Auxiliar de Mecânico

Vigia

Motorista

Auxiliar de Serviços Gerais

Operador de Máquinas

Nível médio

Agente Comunitário de Saúde

Agente de Endemias

Agente de Recursos Humanos

Agente Educativo

Educador Social

Fiscal de Vigilância Sanitária

Técnico Administrativo

Técnico em Enfermagem

Nível superior

Assistente Social

Enfermeiro

Engenheiro Civil

Farmacêutico/Bioquímico

Fisioterapeuta

Médico Clínico Geral

Nutricionista

Professor de Arte

Professor de Educação Física

Professor de Educação Infantil

Professor de ensino fundamental

Professor de Inglês

Psicólogo

Tesoureiro

Treinador Desportivo

Veterinário

As taxas variam conforme o nível do cargo:

R$ 100 para funções de nível alfabetizado;

R$ 150 para nível médio;

R$ 180 para nível superior.

Confira cronograma completo: