Cidade de 4 mil habitantes abre concurso com salários de até R$ 30,3 mil
Aplicação das provas está prevista para o dia 22 de março
Por Victoria Isabel
A Prefeitura de Romelândia abriu inscrições para concurso público com mais de 50 vagas destinadas a candidatos de diferentes níveis de escolaridade: alfabetizado, ensino médio e ensino superior.
Também há oportunidades para pessoas com deficiência e formação de cadastro de reserva. Segundo o Censo 2022, o município catarinense tem cerca de 4,8 mil habitantes. Os salários podem chegar a R$ 30,3 mil.
As inscrições seguem até 3 de março e devem ser feitas no site do Ippec, banca organizadora do certame. A aplicação das provas está prevista para o dia 22 de março.
Cargos disponíveis:
Alfabetizado
- Auxiliar de Mecânico
- Vigia
- Motorista
- Auxiliar de Serviços Gerais
- Operador de Máquinas
Nível médio
- Agente Comunitário de Saúde
- Agente de Endemias
- Agente de Recursos Humanos
- Agente Educativo
- Educador Social
- Fiscal de Vigilância Sanitária
- Técnico Administrativo
- Técnico em Enfermagem
Nível superior
- Assistente Social
- Enfermeiro
- Engenheiro Civil
- Farmacêutico/Bioquímico
- Fisioterapeuta
- Médico Clínico Geral
- Nutricionista
- Professor de Arte
- Professor de Educação Física
- Professor de Educação Infantil
- Professor de ensino fundamental
- Professor de Inglês
- Psicólogo
- Tesoureiro
- Treinador Desportivo
- Veterinário
As taxas variam conforme o nível do cargo:
- R$ 100 para funções de nível alfabetizado;
- R$ 150 para nível médio;
- R$ 180 para nível superior.
Confira cronograma completo:
- Até 3 de março: período de inscrições
- 16 de março: divulgação das inscrições homologadas e dos locais de prova
- 22 de março: aplicação das provas escrita, prática e de títulos (data provável)
- 27 de março: resultado das provas
- 1º de abril: homologação final do concurso
