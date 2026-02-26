MP toma decisão após denúncia de favorecimento em concurso de Taperoá

Siga o A TARDE no Google

Após receber a denúncia de supostas irregularidades foram apontadas em um concurso público de Taperoá, o Ministério Público da Bahia (MPBA) decidiu prorrogar o prazo da investigação por 10 dias para apurar se houve ofensa à moralidade administrativa ou danos ao patrimônio público.

Segundo apontou o MP em despacho, publicado na terça-feira, 24, as denúncias têm fundamento suficiente para não serem arquivadas de imediato e por isso serão investigadas nos seguintes pontos apontados na denúncia contra o concurso público:

Notas injustas;

Rigidez da banca;

Dificuldade de recurso.

O que aconteceu?

Um candidato ao concurso público do município de Taperoá, Baixo Sul da Bahia, apontou supostas irregularidades no documento, e denunciou nas redes sociais, indícios de favorecimento a pessoas ligadas à atual gestão municipal.

De acordo com um cruzamento de dados, a maioria desses candidatos mantém, atualmente, vínculo de contrato temporário com a própria administração municipal.

Além das suspeitas sobre o resultado, o processo é criticado pela falta de clareza. Candidatos relatam dificuldades no acesso a informações oficiais e critérios de correção considerados obscuros.

O que o MP pediu?

O Ministério Público ainda não cancelou o concurso, mas acolheu as denúncias e iniciou uma fase de cobrança de provas.

Foi estabelecido um prazo de 10 dias úteis para que a prefeita da cidade, Kitty Guimarães, a Secretaria de Administração e a banca organizadora, Concepção Consultoria, enviem um relatório detalhado com:

Todos os recursos que receberam dos candidatos

Explicação do que foi decidido em cada caso

Após receber as respostas da prefeitura e da empresa, o Promotor decidirá se o concurso pode seguir normalmente ou se medidas mais severas, como a anulação de partes do certame, serão necessárias