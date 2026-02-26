Menu
JUSTIÇA EM XEQUE

MP toma decisão após denúncia de favorecimento em concurso de Taperoá

Uma acusação apontou irregularidades nos resultados do certame que prejudicam candidatos

Carla Melo

Por Carla Melo

26/02/2026 - 15:06 h

O processo é criticado pela falta de clareza
O processo é criticado pela falta de clareza

Após receber a denúncia de supostas irregularidades foram apontadas em um concurso público de Taperoá, o Ministério Público da Bahia (MPBA) decidiu prorrogar o prazo da investigação por 10 dias para apurar se houve ofensa à moralidade administrativa ou danos ao patrimônio público.

Segundo apontou o MP em despacho, publicado na terça-feira, 24, as denúncias têm fundamento suficiente para não serem arquivadas de imediato e por isso serão investigadas nos seguintes pontos apontados na denúncia contra o concurso público:

  • Notas injustas;
  • Rigidez da banca;
  • Dificuldade de recurso.

O que aconteceu?

Um candidato ao concurso público do município de Taperoá, Baixo Sul da Bahia, apontou supostas irregularidades no documento, e denunciou nas redes sociais, indícios de favorecimento a pessoas ligadas à atual gestão municipal.

De acordo com um cruzamento de dados, a maioria desses candidatos mantém, atualmente, vínculo de contrato temporário com a própria administração municipal.

Além das suspeitas sobre o resultado, o processo é criticado pela falta de clareza. Candidatos relatam dificuldades no acesso a informações oficiais e critérios de correção considerados obscuros.

O que o MP pediu?

O Ministério Público ainda não cancelou o concurso, mas acolheu as denúncias e iniciou uma fase de cobrança de provas.

Foi estabelecido um prazo de 10 dias úteis para que a prefeita da cidade, Kitty Guimarães, a Secretaria de Administração e a banca organizadora, Concepção Consultoria, enviem um relatório detalhado com:

  • Todos os recursos que receberam dos candidatos
  • Explicação do que foi decidido em cada caso

Após receber as respostas da prefeitura e da empresa, o Promotor decidirá se o concurso pode seguir normalmente ou se medidas mais severas, como a anulação de partes do certame, serão necessárias

