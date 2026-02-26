Vereador morre após passar mal depois de treino em academia da Bahia

Siga o A TARDE no Google

Causa da morte foi confirmada como infarto - Foto: Reprodução/ Instagram @tonhodaloja

O vereador Antônio Carlos, de 53 anos, conhecido como Tonho da Loja (União Brasil), morreu nesta quarta-feira, 25, após sofrer um infarto em casa, no município de Barrocas, no nordeste da Bahia. Segundo informações, o parlamentar passou mal após realizar um treino em uma academia.



De acordo com informações iniciais, Tonho realizou atividade física na esteira e na bicicleta em uma academia, e após chegar em casa passou mal. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu. A causa da morte foi confirmada como infarto.

A prefeitura de Barrocas lamentou a morte do vereador e decretou luto oficial na cidade.

"A Prefeitura Municipal de Barrocas manifesta profundo pesar pelo falecimento do vereador Antônio Carlos, popularmente conhecido como Tonho da Loja, solidarizando-se com familiares, amigos e toda a população barroquense e reconhecendo sua dedicação e compromisso com o município; em sinal de respeito pelos relevantes serviços prestados, fica decretado luto oficial de 3 (três) dias, rogando a Deus conforto dos corações enlutados diante desta irreparável perda".