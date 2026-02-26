Menu
BAHIA
BAHIA

Vereador morre após passar mal depois de treino em academia da Bahia

Antônio Carlos, de 53 anos, era conhecido como Tonho da Loja

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/02/2026 - 7:43 h

Causa da morte foi confirmada como infarto
O vereador Antônio Carlos, de 53 anos, conhecido como Tonho da Loja (União Brasil), morreu nesta quarta-feira, 25, após sofrer um infarto em casa, no município de Barrocas, no nordeste da Bahia. Segundo informações, o parlamentar passou mal após realizar um treino em uma academia.

De acordo com informações iniciais, Tonho realizou atividade física na esteira e na bicicleta em uma academia, e após chegar em casa passou mal. Ele foi socorrido para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu. A causa da morte foi confirmada como infarto.

A prefeitura de Barrocas lamentou a morte do vereador e decretou luto oficial na cidade.

"A Prefeitura Municipal de Barrocas manifesta profundo pesar pelo falecimento do vereador Antônio Carlos, popularmente conhecido como Tonho da Loja, solidarizando-se com familiares, amigos e toda a população barroquense e reconhecendo sua dedicação e compromisso com o município; em sinal de respeito pelos relevantes serviços prestados, fica decretado luto oficial de 3 (três) dias, rogando a Deus conforto dos corações enlutados diante desta irreparável perda".

