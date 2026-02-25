Menu
BAHIA
ALERTA

Hospital alagado e ruas destruídas: chuvas causam estragos na Bahia

Todo o estado está sob alerta laranja de perigo até sexta-feira, 27

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

25/02/2026 - 23:30 h

Diversas cidades da Bahia registraram fortes chuvas nesta quarta-feira, 25, com alagamentos, quedas de árvores, interdições de rodovias e danos em imóveis.

Todo o estado está sob alerta laranja de perigo até sexta-feira, 27, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

  • Cícero Dantas

Mais de 88 mm de chuva provocaram o alagamento do Hospital Municipal Luís Eduardo Magalhães, deixando pacientes “ilhados”, além de destruir pavimentações e invadir casas. O município decretou situação de emergência.

  • Alagoinhas

Estabelecimentos comerciais, como academia e loja de roupas, foram invadidos pela água após temporal iniciado no início da noite. Apesar dos transtornos e da queda de raios, não há registro de desabrigados.

  • Aurelino Leal

pelo menos 10 árvores caíram na BR-101, causando a interdição total da rodovia. Equipes do DNIT atuaram na liberação da pista.

  • Itabuna

O telhado de um bloco do Condomínio Gabriela, no bairro Ferradas, cedeu devido à umidade. Treze moradores foram orientados a deixar o prédio por risco de desabamento.

  • Itarantim

Foram registrados 98 mm de chuva entre terça (24) e a madrugada de quarta, com invasão de água em residências.

  • Jequié

A chuva voltou a cair forte, causando alagamentos em bairros como KM 3, Mandacaru, Cidade Nova, Curral Novo e no loteamento Água Branca. Duas casas abandonadas e um muro desabaram. Apesar dos danos, não há registro de desabrigados.

No trecho da BR-330 em Jitaúna, que havia sido interditado após a queda de uma árvore provocada por deslizamento, a via foi liberada após limpeza realizada pelo DNIT.

Leia Também:

Denúncia aponta favorecimento em concurso público de Taperoá
Mais de 60 carros desviados em ação criminosa são recuperados na Bahia
ANP apreende 35 mil litros de lubrificantes irregulares na Bahia

