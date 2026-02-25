OPERAÇÃO
ANP apreende 35 mil litros de lubrificantes irregulares na Bahia
Ação ocorreu no município de Santo Antônio de Jesus, importante polo comercial do Recôncavo Baiano
Por Rodrigo Tardio
Em uma ofensiva contra o mercado ilegal de insumos automotivos, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou, nesta quarta-feira, 25, uma das maiores apreensões do ano no estado da Bahia. A operação resultou no confisco de 35 mil litros de lubrificantes que estavam sendo comercializados sem a devida autorização regulatória.
A ação ocorreu no município de Santo Antônio de Jesus, importante polo comercial do Recôncavo Baiano. De acordo com informações preliminares da Agência, o material não possuía registro de produto nem autorização de comercialização, o que impede a garantia da procedência e da qualidade do óleo.
A fiscalização faz parte de um cronograma intensificado da ANP para combater o comércio de produtos clandestinos que podem causar danos severos aos veículos e prejuízos financeiros aos consumidores.
Risco para o consumidor
Lubrificantes sem registro representam um perigo silencioso para o motor. Sem o cumprimento das normas técnicas exigidas pela ANP, esses produtos podem:
- Acelerar o desgaste de peças metálicas por falta de viscosidade adequada.
- Gerar borra, obstruindo canais de lubrificação.
- Causar o travamento do motor, gerando custos de reparo que superam em muito a economia feita na compra do produto irregular.
A comercialização de lubrificantes sem o devido registro é infração grave. Além da concorrência desleal com as empresas que operam dentro da lei, há um risco direto ao patrimônio do cidadão.
Punições
O responsável pelo produto confiscado deve ser autuado e pode enfrentar multas pesadas, que variam conforme o volume e a reincidência, além de possíveis sanções criminais pela venda de produtos em desacordo com as normas.
A ANP orienta que os consumidores sempre verifiquem se o rótulo do lubrificante contém o número de registro do produto e os dados do produtor ou importador autorizado.
