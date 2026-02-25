Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO

ANP apreende 35 mil litros de lubrificantes irregulares na Bahia

Ação ocorreu no município de Santo Antônio de Jesus, importante polo comercial do Recôncavo Baiano

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/02/2026 - 20:17 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Fiscalização faz parte de cronograma da ANP para combater comércio de produtos clandestinos
Fiscalização faz parte de cronograma da ANP para combater comércio de produtos clandestinos -

Em uma ofensiva contra o mercado ilegal de insumos automotivos, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizou, nesta quarta-feira, 25, uma das maiores apreensões do ano no estado da Bahia. A operação resultou no confisco de 35 mil litros de lubrificantes que estavam sendo comercializados sem a devida autorização regulatória.

A ação ocorreu no município de Santo Antônio de Jesus, importante polo comercial do Recôncavo Baiano. De acordo com informações preliminares da Agência, o material não possuía registro de produto nem autorização de comercialização, o que impede a garantia da procedência e da qualidade do óleo.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Nomeação de sobrinha de prefeito em Candeal é alvo de investigação
Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Troca de unidade de medida viabilizou desvio de verbas em Itagibá

A fiscalização faz parte de um cronograma intensificado da ANP para combater o comércio de produtos clandestinos que podem causar danos severos aos veículos e prejuízos financeiros aos consumidores.

Risco para o consumidor

Lubrificantes sem registro representam um perigo silencioso para o motor. Sem o cumprimento das normas técnicas exigidas pela ANP, esses produtos podem:

  • Acelerar o desgaste de peças metálicas por falta de viscosidade adequada.
  • Gerar borra, obstruindo canais de lubrificação.
  • Causar o travamento do motor, gerando custos de reparo que superam em muito a economia feita na compra do produto irregular.

A comercialização de lubrificantes sem o devido registro é infração grave. Além da concorrência desleal com as empresas que operam dentro da lei, há um risco direto ao patrimônio do cidadão.

Punições

O responsável pelo produto confiscado deve ser autuado e pode enfrentar multas pesadas, que variam conforme o volume e a reincidência, além de possíveis sanções criminais pela venda de produtos em desacordo com as normas.

A ANP orienta que os consumidores sempre verifiquem se o rótulo do lubrificante contém o número de registro do produto e os dados do produtor ou importador autorizado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

ANP fiscalização lubrificantes mercado ilegal Santo Antônio de Jesus Segurança do Consumidor

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fiscalização faz parte de cronograma da ANP para combater comércio de produtos clandestinos
Play

Furto de bandeira expõe tensão entre Israel e Palestina em praia da Bahia

Fiscalização faz parte de cronograma da ANP para combater comércio de produtos clandestinos
Play

Chuva intensa alaga bairros e deixa moradores ilhados em Araci

Fiscalização faz parte de cronograma da ANP para combater comércio de produtos clandestinos
Play

Vídeo: gerente financeiro de facção é preso na Ilha de Itaparica

Fiscalização faz parte de cronograma da ANP para combater comércio de produtos clandestinos
Play

Vídeo mostra briga entre motorista de ônibus e ciclista na Bahia

x