BRASIL
BACIA POTIGUAR

Cientistas investigam existência de petróleo em município brasileiro

Agência Nacional do Petróleo já foi notificada sobre a possibilidade

Redação

Por Redação

21/02/2026 - 22:00 h

Descoberta de Petróleo
Descoberta de Petróleo -

Um grupo de pesquisadores do Instituto Federal do Ceará (IFCE) investiga a possível existência de petróleo no município de Tabuleiro do Norte, a cerca de 210 km de Fortaleza.

Testes laboratoriais iniciais indicam que a substância encontrada apresenta características físico-químicas semelhantes ao petróleo das jazidas da região vizinha, no Rio Grande do Norte.

A ocorrência, segundo informações do G1, foi registrada em dezembro de 2024 na localidade de Sítio Santo Estevão, na zona rural, enquanto agricultores perfuravam um poço de aproximadamente 40 metros em busca de água.

A família do agricultor Sidrônio Moreira encontrou um líquido escuro, viscoso e com odor semelhante ao óleo automotivo, e acionou o IFCE para análise.

Análises

O IFCE recebeu uma amostra do material e recorreu ao Núcleo de Pesquisa em Baixo Carbono da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), em Mossoró (RN), para análises físico-químicas.

De acordo com um engenheiro químico do grupo, o líquido é uma mistura de hidrocarbonetos com propriedades muito similares ao petróleo da região onshore da Bacia Potiguar.

A Bacia Potiguar abrange áreas do Rio Grande do Norte e do Ceará, tanto em terra quanto no mar, e possui diversos blocos de exploração de petróleo liberados para empresas por meio de leilões.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) foi notificada sobre a possibilidade, mas ainda não se manifestou.

x