HOME > MUNDO
CRISE HUMANITÁRIA

Refinaria de petróleo pega fogo em meio à crise energética em Cuba

Estados Unidos tem bloqueado a entrada de petróleo no país caribenho

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

13/02/2026 - 21:15 h

Imensa coluna de fumaça preta sobe de um incêndio na refinaria de petróleo Nico Lopez, em Havana, capital de Cuba
Imensa coluna de fumaça preta sobe de um incêndio na refinaria de petróleo Nico Lopez, em Havana, capital de Cuba -

A refinaria de petróleo Nieco López, localizada na Baía de Havana, capital de Cuba, pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 13. O incêndio acontece em meio à crise energética que atinge o país nas últimas semanas, por conta das pressões dos Estados Unidos contra o país caribenho.

O incêndio não durou muito tempo, mas ocorreu próximo a dois navios petroleiros que estavam ancorados na região. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Crise humanitária

Na última quinta-feira, 12, a Baía de Havana recebeu dois navios da Marinha do México que transportaram mais de 800 toneladas de ajuda humanitária para a ilha, que enfrenta uma profunda crise econômica, agravada por pressões dos Estados Unidos.

Após a operação norte-americana que capturou Nicolás Maduro na Venezuela, Cuba vive um cerco dos Estados Unidos, que interrompeu o fornecimento de petróleo venezuelano ao país caribenho. O Governo Trump ainda ameaçou impor tarifas a países que comercializem combustível com a ilha.

Diante da escassez, o governo cubano colocou em vigor nesta semana um plano emergencial para reduzir o consumo de energia. Entre as medidas adotadas estão restrições à venda de combustíveis e a implementação de uma jornada de trabalho de quatro dias, de segunda a quinta-feira.

x