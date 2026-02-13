Refinaria de petróleo pega fogo em meio à crise energética em Cuba

Imensa coluna de fumaça preta sobe de um incêndio na refinaria de petróleo Nico Lopez, em Havana, capital de Cuba - Foto: Yamil Lage | AFP

A refinaria de petróleo Nieco López, localizada na Baía de Havana, capital de Cuba, pegou fogo na tarde desta sexta-feira, 13. O incêndio acontece em meio à crise energética que atinge o país nas últimas semanas, por conta das pressões dos Estados Unidos contra o país caribenho.

O incêndio não durou muito tempo, mas ocorreu próximo a dois navios petroleiros que estavam ancorados na região. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Crise humanitária

Na última quinta-feira, 12, a Baía de Havana recebeu dois navios da Marinha do México que transportaram mais de 800 toneladas de ajuda humanitária para a ilha, que enfrenta uma profunda crise econômica, agravada por pressões dos Estados Unidos.

Após a operação norte-americana que capturou Nicolás Maduro na Venezuela, Cuba vive um cerco dos Estados Unidos, que interrompeu o fornecimento de petróleo venezuelano ao país caribenho. O Governo Trump ainda ameaçou impor tarifas a países que comercializem combustível com a ilha.

Diante da escassez, o governo cubano colocou em vigor nesta semana um plano emergencial para reduzir o consumo de energia. Entre as medidas adotadas estão restrições à venda de combustíveis e a implementação de uma jornada de trabalho de quatro dias, de segunda a quinta-feira.