Bolsa Família: quem tem NIS final 9 recebe nesta quinta-feira
Valor mínimo do benefício é de R$ 600; saiba mais
Por Ane Catarine
Beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9 recebem o pagamento nesta quinta-feira, 26, segundo informou a Caixa Econômica Federal.
O valor mínimo do benefício é de R$ 600. No entanto, com os adicionais previstos no programa, o valor médio pago às famílias neste mês chega a R$ 690,01. Em fevereiro, o programa atende 18,84 milhões de famílias, com repasse total estimado em R$ 13 bilhões.
Quais são os valores adicionais
Além do benefício mínimo, o programa prevê três tipos de adicionais:
- R$ 150 por criança de até 6 anos
- R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos
- R$ 50 para gestantes e nutrizes (mães que amamentam)
Há ainda o Benefício Variável Familiar Nutriz, que paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses, para garantir a alimentação da criança.
Como consultar informações sobre o benefício?
A consulta de valores, datas e detalhamento das parcelas pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, que reúne as informações da conta poupança digital.
Pagamento antecipado
Moradores de 171 cidades em oito estados receberam o benefício de forma antecipada, no último dia 12, independentemente do final do NIS.
A medida contemplou:
- 122 municípios do Rio Grande do Norte (afetados pela seca);
- cidades na Bahia (14);
- Paraná (12);
- Sergipe (11);
- Roraima (6);
- Amazonas (3);
- Piauí (2);
- Santa Catarina (1).
As localidades enfrentam estiagem, chuvas intensas ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade.
