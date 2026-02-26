Menu
BENEFÍCIO

Bolsa Família: quem tem NIS final 9 recebe nesta quinta-feira

Valor mínimo do benefício é de R$ 600; saiba mais

Ane Catarine

Por Ane Catarine

26/02/2026 - 7:53 h

Cartão do Bolsa Família
Cartão do Bolsa Família -

Beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9 recebem o pagamento nesta quinta-feira, 26, segundo informou a Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600. No entanto, com os adicionais previstos no programa, o valor médio pago às famílias neste mês chega a R$ 690,01. Em fevereiro, o programa atende 18,84 milhões de famílias, com repasse total estimado em R$ 13 bilhões.

Leia Também:

Bolsa Família paga parcela de fevereiro a NIS final 2
Flávio garante que Bolsa Família não será encerrado se ele for eleito
Bolsa Família sofrerá alterações em fevereiro; veja novo calendário
'Bolsa Família não é brinquedo', diz PT após fala polêmica no BBB

Quais são os valores adicionais

Além do benefício mínimo, o programa prevê três tipos de adicionais:

  • R$ 150 por criança de até 6 anos
  • R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos
  • R$ 50 para gestantes e nutrizes (mães que amamentam)

Há ainda o Benefício Variável Familiar Nutriz, que paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses, para garantir a alimentação da criança.

Como consultar informações sobre o benefício?

A consulta de valores, datas e detalhamento das parcelas pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, que reúne as informações da conta poupança digital.

Pagamento antecipado

Moradores de 171 cidades em oito estados receberam o benefício de forma antecipada, no último dia 12, independentemente do final do NIS.

A medida contemplou:

  • 122 municípios do Rio Grande do Norte (afetados pela seca);
  • cidades na Bahia (14);
  • Paraná (12);
  • Sergipe (11);
  • Roraima (6);
  • Amazonas (3);
  • Piauí (2);
  • Santa Catarina (1).

As localidades enfrentam estiagem, chuvas intensas ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade.

x