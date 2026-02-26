Bolsa Família: quem tem NIS final 9 recebe nesta quinta-feira

Siga o A TARDE no Google

Cartão do Bolsa Família - Foto: Layon Santos/MDS

Beneficiários do Bolsa Família com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9 recebem o pagamento nesta quinta-feira, 26, segundo informou a Caixa Econômica Federal.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600. No entanto, com os adicionais previstos no programa, o valor médio pago às famílias neste mês chega a R$ 690,01. Em fevereiro, o programa atende 18,84 milhões de famílias, com repasse total estimado em R$ 13 bilhões.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quais são os valores adicionais

Além do benefício mínimo, o programa prevê três tipos de adicionais:

R$ 150 por criança de até 6 anos

por criança de até 6 anos R$ 50 por filho entre 7 e 18 anos

por filho entre 7 e 18 anos R$ 50 para gestantes e nutrizes (mães que amamentam)

Há ainda o Benefício Variável Familiar Nutriz, que paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses, para garantir a alimentação da criança.

Como consultar informações sobre o benefício?

A consulta de valores, datas e detalhamento das parcelas pode ser feita pelo aplicativo Caixa Tem, que reúne as informações da conta poupança digital.

Pagamento antecipado

Moradores de 171 cidades em oito estados receberam o benefício de forma antecipada, no último dia 12, independentemente do final do NIS.

A medida contemplou:

122 municípios do Rio Grande do Norte (afetados pela seca);

cidades na Bahia (14);

Paraná (12);

Sergipe (11);

Roraima (6);

Amazonas (3);

Piauí (2);

Santa Catarina (1).

As localidades enfrentam estiagem, chuvas intensas ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade.