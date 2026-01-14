Menu
POLÍTICA
ESCLARECIMENTO

'Bolsa Família não é brinquedo', diz PT após fala polêmica no BBB

Governo Federal já havia se posicionado sobre a polêmica

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

14/01/2026 - 21:31 h
A atriz Solange Couto é uma das participantes do BBB 26
A atriz Solange Couto é uma das participantes do BBB 26 -

Após a fala polêmica da atriz Solange Couto sobre o Bolsa Família no BBB 26, o perfil oficial do PT nas redes sociais compartilhou uma publicação, nesta quarta-feira, 14, em que brinca com o bordão de Dona Jura, personagem mais famosa da artista.

"O Bolsa Família não é brinquedo, não. Uma política pública que tirou milhões de brasileiros da miséria ao longo de duas décadas e deu oportunidade aos filhos dos mais pobres de acessar os estudos e romper com o ciclo da pobreza. Compartilhe a verdade", diz a legenda da postagem.

A atriz gerou polêmica ao contar uma história envolvendo uma adolescente de 13 anos e um suposto incentivo para que ela tivesse filhos em vez de estudar, em troca de um benefício social. Ela não falou o nome do benefício, mas ficou subentendido para os participantes e telespectadores do reality show que se tratava do Bolsa Família.

'Muié' e 'moreno': Juliano Floss critica brother por termos no BBB 26
BBB 26: Juliette faz apelo sobre participantes do Quarto Branco
Henri Castelli passa mal novamente após voltar à casa do BBB 26

Antes do pronunciamento do PT, o Governo Federal já havia publicado, na terça-feira, 13, uma campanha em defesa do programa social.

Defesa a Solange

Mariah Morena, filha de Solange Couto, afirmou, na terça-feira, que a atriz nunca se posicionou publicamente sobre partidos ou disputas ideológicas e tampouco tem histórico de militância.

"Minha mãe não é bolsonarista, nunca foi. Ela tem uma opinião política de senso comum, como a maioria da população. Nunca foi militante, é uma pessoa 100% aberta a diferentes vertentes de pensamento", escreveu Mariah nas redes.

Ainda assim, em outro momento durante o BBB, Solange se afirmou contra as políticas de cotas raciais em uma discussão com Ana Paula Renault, Milena Moreira e Brígido Neto. Apenas Ana Paula defendeu as cotas.

