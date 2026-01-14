Henri Castelli passa mal novamente após voltar à casa do BBB 26 - Foto: Divulgação| Globo

Após passar por um episódio convulsivo durante a prova do líder na manhã desta quarta-feira, 14. Henri Castelli voltou a passar mal ao retornar à casa do Big Brother Brasil 26 após atendimento médico.

O segundo episódio ocorreu enquanto o ator conversava com os outros participantes, ao lado da piscina da casa. Logo após, a produção pediu que todos entrassem no interior do imóvel.

Internautas notaram que o momento foi cortado e não chegou a ser transmitido pela emissora, que mudou a exibição para a sala, onde acontecia a Prova do Líder.

O participante Brígido relatou que, durante a segunda convulsão, colocou a mão na boca do ator. “Tive medo de ele se engasgar ao morder a própria língua”, explicou. Emissora ainda não se pronunciou sobre o episódio.

