BBB
REALITY SHOW

'Muié' e 'moreno': Juliano Floss critica brother por termos no BBB 26

Programa está movimentando as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/01/2026 - 19:04 h
Imagem ilustrativa da imagem 'Muié' e 'moreno': Juliano Floss critica brother por termos no BBB 26
-

O Big Brother Brasil 26 chegou movimentando as redes sociais. Entre as polêmicas do reality, o influenciador Juliano Floss, conhecido como namorado de Marina Sena agitou a internet nesta quarta-feira,14, após dar um sermão no pipoca Pedro sobre a forma como ele se referia às mulheres da casa.

O participante teria utilizado os termos “muié” e “moreno” ao falar sobre as mulheres do confinamento, o que motivou o influenciador a levantar um alerta sobre a questão racial dentro do reality.

“O que eu queria te falar — não sei se estou falando besteira — mas, na minha concepção, ‘moreno’ não é um termo correto para se referir a uma pessoa negra”, disse o dançarino. “Sim… perto de você, eu sou moreno”, respondeu Pedro. Juliano rebateu: “Mas não é isso”.

Pedro demonstrou ainda dúvidas sobre o motivo de usar a terminologia correta. “Eu entendi o que ele quer falar. Você se referir a uma pessoa negra como morena pode pegar mal. É isso? Você acha que eu falar ‘perto de você eu sou moreno’ pode pegar mal? Não sei… acho que não”, afirmou. “É sobre evitar. Tem coisa que é vício de linguagem”, alertou Juliano.

Nas redes sociais, os comentários dos internautas se dividiram. “O povo nos comentários pagando de sonso. Muita gente se refere a pessoas negras como moreno”, escreveu um usuário, concordando com o participante do Sul.

Outro questionou: “Não entendi, não existe mais o termo ‘moreno’?”. Já um terceiro concordou com o alerta do dançarino: “O termo é realmente considerado inapropriado e não custa evitar”.

Veja vídeo:

