BBB 26: Juliette faz apelo sobre participantes do Quarto Branco

A famosa venceu a 21ª edição do programa - Foto: Instagram | TV Globo

Juliette usou suas redes sociais para se manifestar sobre os brothers confinados na dinâmica do Quarto Branco. Campeã do BBB 21, a famosa fez um apelo à produção do programa e pediu para eles deixarem todos os participantes entrarem na casa principal.

“Coloca todos”, comentou ela em um post que exibe os brothers dançando e descendo na “boquinha da garrafa”, como forma de distração ao longo das mais de 36 horas.

Comentário de Juliette na publicação | Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que os dois últimos participantes que ficarem no Quarto Branco ganharão uma vaga para integrar o elenco da casa principal, que conta com três grupos este ano: Camarote, Pipoca e Veteranos.

Ricardinho foi o primeiro e único brother a apertar o botão de desistência. Ele entrou no Quarto Branco ao lado de Lívia, representante da Região Norte, que segue na disputa.