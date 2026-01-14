Menu
SOLTOU O VERBO

BBB 26: Juliette faz apelo sobre participantes do Quarto Branco

A campeã do BBB 21 comentou sobre os participantes da dinâmica

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

14/01/2026 - 16:30 h
A famosa venceu a 21ª edição do programa

Juliette usou suas redes sociais para se manifestar sobre os brothers confinados na dinâmica do Quarto Branco. Campeã do BBB 21, a famosa fez um apelo à produção do programa e pediu para eles deixarem todos os participantes entrarem na casa principal.

“Coloca todos”, comentou ela em um post que exibe os brothers dançando e descendo na “boquinha da garrafa”, como forma de distração ao longo das mais de 36 horas.

Comentário de Juliette na publicação
Foto: Reprodução | Instagram

Vale lembrar que os dois últimos participantes que ficarem no Quarto Branco ganharão uma vaga para integrar o elenco da casa principal, que conta com três grupos este ano: Camarote, Pipoca e Veteranos.

Henri Castelli passa mal novamente após voltar à casa do BBB 26
Quarto Branco do BBB 26 pode quebrar recorde; entenda dinâmica
Entenda o que pode ter provocado convulsão de Henri Castelli

Ricardinho foi o primeiro e único brother a apertar o botão de desistência. Ele entrou no Quarto Branco ao lado de Lívia, representante da Região Norte, que segue na disputa.

