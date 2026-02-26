POLÍTICA
Senado muda Código Penal após caso de estupro em Minas Gerais
Projeto que altera Código Penal foi aprovado no mesmo dia que Justiça condenou homem de 35 anos por estupro contra uma menina de 12
Por Yuri Abreu
O Código Penal brasileiro pode ser alterado após o caso de estupro contra uma menina de 12 anos, por um homem de 35, em Minas Gerais, ganhar ampla repercussão nacional, inclusive com o Tribunal de Justiça do estado retrocedendo e condenando o autor do ato.
Na quarta-feira, 25, o Senado aprovou um projeto que explicita, na lei, que será sempre considerado crime de estupro a relação sexual com menor de 14 anos, independentemente de consentimento — relação estável —, experiência sexual anterior ou gravidez da vítima. O texto segue para a aprovação do presidente Lula (PT).
A proposta, da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), foi aprovada pela Câmara dos Deputados em dezembro de 2024 e, desde então, aguardava ser analisada pelos senadores.
Homem e mãe de menina anos são presos
Em uma reviravolta jurídica, o desembargador Magid Nauef Láuar, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), restaurou, na quarta-feira, 25, a condenação de um homem de 35 anos e da mãe de uma menina de 12 anos pelo crime de estupro de vulnerável.
O magistrado, que anteriormente havia votado pela absolvição do casal alegando "vínculo afetivo consensual", recuou em decisão monocrática após recurso do Ministério Público (MPMG).
Detenção
A expedição dos mandados de prisão foi imediata, e ambos os réus foram localizados e detidos pela polícia na tarde de ontem.
O homem havia sido condenado em primeira instância a nove anos e quatro meses de prisão por atos libidinosos contra a criança, enquanto a mãe recebeu a mesma pena por omissão e conivência com o relacionamento.
