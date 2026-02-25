Senado aprova lei que endurece punições para estupro de vulnerável

Siga o A TARDE no Google

Regra altera Código Penal - Foto: Freepik

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, o Projeto de Lei 2.195/2024, que estabelece a presunção absoluta de vulnerabilidade em casos de estupro.

A medida altera o Código Penal para garantir que a punição ocorra independentemente do consentimento, da experiência sexual prévia da vítima ou de eventual gravidez resultante do crime, isto é, se a vítima tem menos de 14 anos ou deficiência mental, o crime é incontestável.

O texto agora depende apenas da assinatura do Presidente da República para entrar em vigor.

Barreira contra impunidade

A proposta surge como uma resposta legislativa a decisões judiciais recentes que geraram indignação.

A autora do projeto, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), citou um caso do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que um homem de 20 anos foi absolvido após engravidar uma menina de 12 anos, sob o argumento de que havia um "relacionamento" entre ambos.

Com a nova redação, o sistema judiciário fica impedido de interpretar a vulnerabilidade de forma subjetiva. Pela lei, são vulneráveis menores de 14 anos e pessoas que, por enfermidade ou deficiência, não possuem discernimento para o ato.

Números da violência

O relatório da senadora Eliziane Gama, aprovado anteriormente na CCJ, trouxe dados alarmantes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024) para justificar a urgência da medida.

A maior taxa de vitimização no Brasil ocorre justamente entre crianças de 10 a 13 anos.