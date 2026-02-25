Menu
TOLERÂNCIA ZERO

Senado aprova lei que endurece punições para estupro de vulnerável

Experiência sexual anterior ou gravidez da vítima não podem ser usados para absolver réus

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

25/02/2026 - 21:51 h

Regra altera Código Penal
Regra altera Código Penal -

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 25, o Projeto de Lei 2.195/2024, que estabelece a presunção absoluta de vulnerabilidade em casos de estupro.

A medida altera o Código Penal para garantir que a punição ocorra independentemente do consentimento, da experiência sexual prévia da vítima ou de eventual gravidez resultante do crime, isto é, se a vítima tem menos de 14 anos ou deficiência mental, o crime é incontestável.

O texto agora depende apenas da assinatura do Presidente da República para entrar em vigor.

Texto agora depende apenas da assinatura do Presidente da República para entrar em vigor
Foto: Agência Senado

Barreira contra impunidade

A proposta surge como uma resposta legislativa a decisões judiciais recentes que geraram indignação.

A autora do projeto, deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), citou um caso do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que um homem de 20 anos foi absolvido após engravidar uma menina de 12 anos, sob o argumento de que havia um "relacionamento" entre ambos.

Leia Também:

ANP apreende 35 mil litros de lubrificantes irregulares na Bahia
PL oficializa candidatura de Hélio Negão para vaga no TCU
Senado aprova redução de impostos para a indústria química

Com a nova redação, o sistema judiciário fica impedido de interpretar a vulnerabilidade de forma subjetiva. Pela lei, são vulneráveis menores de 14 anos e pessoas que, por enfermidade ou deficiência, não possuem discernimento para o ato.

Números da violência

O relatório da senadora Eliziane Gama, aprovado anteriormente na CCJ, trouxe dados alarmantes do Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2024) para justificar a urgência da medida.

A maior taxa de vitimização no Brasil ocorre justamente entre crianças de 10 a 13 anos.

