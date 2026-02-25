Menu
UNIÃO

Duda Salabert e Nikolas Ferreira se unem após caso de estupro em MG

Deputada federal se manifestou sobre decisão da Justiça mineira envolvendo o caso de estupro de uma menina de 12 anos

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

25/02/2026 - 8:54 h

Deputados federais Duda Salabert e Nikolas Ferreira
Deputados federais Duda Salabert e Nikolas Ferreira -

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) afirmou que o colega de parlamento, Nikolas Ferreira (PL-MG), se aliou a ela para tentar anular uma decisão da justiça de Minas Gerais que absolveu um homem de 35 anos acusado de estuprar uma menina de 12.

A decisão foi tomada pela 9ª Câmara Criminal e seguiu o voto do relator, Magid Nauef Láuar, que entendeu que havia um “vínculo afetivo consensual” entre o réu e a vítima.

O entendimento derrubou a sentença de primeira instância que havia fixado pena de nove anos e quatro meses de prisão. O caso ocorreu em Indianópolis, no oeste do estado.

Segundo o Código Penal brasileiro, manter relação sexual com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente de consentimento.

Conforme Duda, há manifestações programadas em frente à sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG), em Belo Horizonte. Conforme a pedetista, a tendência é a de que esta pauta se torne nacional, unindo esquerda e direita.

Unanimidade

"Eu e o Nikolas Ferreira, que somos de polos antagônicos, estamos juntos na mesma luta para a anulação dessa decisão e punição desse desembargador. É uma unanimidade no parlamento brasileiro", disse Duda ao Metrópoles.

"A ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, me ligou ontem dizendo que vai protocolar uma denúncia no Senado. A atual ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também me ligou indignada. Ou seja, não é mais uma questão ideológica, é uma questão básica de direitos humanos, por isso que vai ser anulado", completou a deputada.

Tags:

Duda Salabert estupro MInas Gerais Nikolas Ferreira

x