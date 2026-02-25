POLÍTICA
Com CCJ definida, veja como ficaram comissões na Câmara de Salvador
Formação dos grupos foi publicada no Diário Oficial da CMS
Por Yuri Abreu
A Câmara Municipal de Salvador (CMS) divulgou a formação das Comissões Permanentes da Casa, em edição extra do Diário Oficial do Legislativo soteropolitano, na terça-feira, 24. Além disso, o órgão tornou pública a data e o horário para a instalação dos colegiados. Ela vai ocorrer nesta quarta-feira, 25, a partir das 9h, no Centro de Cultura da Câmara, ao lado da sede da Prefeitura.
Na comissão mais importante da CMS, a de Constituição, Justiça e Redação Final, a presidência ficará com o vereador Alexandre Aleluia (PL). Ele venceu a disputa contra Paulo Magalhães Júnior (União), outro postulante ao cargo. Esta será a segunda vez que Aleluia comandará o colegiado.
Veja como ficou a formação das Comissões na Câmara de Salvador:
Constituição e Justiça e Redação Final
- Alexandre Aleluia (PL) - presidente
- Aladilce (PCdoB)
- Maurício Trindade (PP)
- Rodrigo Amaral (PSDB)
- Julio Santos (Republicanos)
- Paulo Magalhães Júnior (União)
- Omarzinho (PDT)
- Marta Rodrigues (PT) - 1º suplente
- Kiki Bispo (União) - 2º suplente
Finanças, Orçamento e Fiscalização
- Daniel Alves (PSDB) - presidente
- Paulo Magalhães Júnior (União)
- Marta Rodrigues (PT)
- Alexandre Aleluia (PL)
- Kel Torres (Republicanos)
- Roberta Caires (PDT)
- Dr. Davi Rios (MDB)
- George, o Gordinho da Favela (PP) - 1º suplente
- Omarzinho (PDT) - 2º suplente
Transporte, Trânsito e Serviços Públicos Municipais
- Hélio Ferreira (PCdoB) - presidente
- Anderson Ninho (PDT)
- Hamilton Assis (PSOL)
- Fábio Souza (PRD)
- Sandro Filho (PP)
- Kiki Bispo (União)
- Marcelo Guimarães Neto (União)
- Dr. Davi Rios (MDB) - 1º suplente
- Duda Sanches (União) - 2º suplente
Planejamento Urbano e Meio Ambiente
- Rodrigo Amaral (PSDB) - presidente
- Paulo Magalhães Júnior (União)
- Sidninho (PP)
- Randerson Leal (Podemos)
- Maurício Trindade (PP)
- Hélio Ferreira (PCdoB)
- Alexandre Aleluia (PL)
- Júlio Santos (Republicanos) - 1º suplente
- Kênio Rezende (PRD) - 2º suplente
Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor
- Roberta Caires (PDT) - presidente
- Jorge Araújo (PP)
- Téo Senna (PSDB)
- Sandro Filho (PP)
- Isabela Sousa (Cidadania)
- George, O Gordinho da Favela (PP)
- Kênio Rezende (PRD)
- Anderson Ninho (PDT) - 1º suplente
- Alexandre Aleluia (PL) - 2º suplente
Educação, Esporte e Lazer
- Cris Correia (PSDB) - presidente
- Téo Senna (PSDB)
- André Fraga (PV)
- Sílvio Humberto (PSB)
- Aladilce (PCdoB)
- Roberta Caires (PDT)
- Kênio Rezende (PRD)
- Daniel Alves (PSDB) - 1º suplente
- Jorge Araújo (PP) - 2º suplente
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais
- João Cláudio Bacelar (Podemos) - presidente
- Marcelle Moraes (União)
- Beca (Republicanos)
- Daniel Alves (PSDB)
- Randerson Leal (Podemos)
- Palhinha (União)
- Marcelo Guimarães Neto (União)
- Felipe Santana (PSD) - 1º suplente
- Débora Santana (PSD) - 2º suplente
Saúde, Planejamento Familiar e Previdência Social
- Débora Santana (PDT) - presidente
- Maurício Trindade (PP)
- Cézar Leite (PL)
- Aladilce (PCdoB)
- Duda Sanches (União)
- Dr. David Rios (MDB)
- Fábio Souza (PRD)
- Ireuda Silva (Republicanos) - 1º suplente
- Felipe Santana (PSD) - 2º suplente
Reparação
- Marta Rodrigues (PT) - presidente
- Ireuda Silva (Republicanos)
- Eliete Paraguassu (PSOL)
- Hamilton Assis (PSOL)
- Sílvio Humberto (PSB)
- Cris Correia (PSDB)
- Kiki Bispo (União)
- Randerson Leal (Podemos) - 1º suplente
- Téo Senna (PSDB) - 2º suplente
Defesa dos Direitos da Mulher
- Ireuda Silva (Republicanos) - presidente
- Isabela Sousa (Cidadania)
- Aladilce (PCdoB)
- Marta Rodrigues (PT)
- Eliete Paraguassu (PSOL)
- Marcelle Moraes (União)
- Roberta Caires (PDT)
- Débora Santana (PDT) - 1º suplente
- Cris Correia (PSDB) - 2º suplente
Assistência Social e Direitos das Pessoas com Deficiência
- Cézar Leite (PL) - presidente
- Fábio Souza (PRD)
- Palhinha (União)
- Júlio Santos (Republicanos)
- Kel Torres (Republicanos)
- Débora Santana (PDT)
- George, o Gordinho da Favela (PP)
- Alex Alemão (DC) - 1º suplente
- Ireuda Silva (Republicanos) - 2º suplente
Cultura
- Sílvio Humberto (PSB) - presidente
- André Fraga (PV)
- Beca (Republicanos)
- Hamilton Assis (PSOL)
- Anderson Ninho (PDT)
- Alex Alemão (DC)
- Jorge Araújo (PP)
- Hélio Ferreira (PCdoB) - 1º suplente
- Isabela Sousa (Cidadania) - 2º suplente
