Com CCJ definida, veja como ficaram comissões na Câmara de Salvador

Câmara Municipal de Salvador - Foto: Reginaldo Ipê | CMS

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) divulgou a formação das Comissões Permanentes da Casa, em edição extra do Diário Oficial do Legislativo soteropolitano, na terça-feira, 24. Além disso, o órgão tornou pública a data e o horário para a instalação dos colegiados. Ela vai ocorrer nesta quarta-feira, 25, a partir das 9h, no Centro de Cultura da Câmara, ao lado da sede da Prefeitura.

Na comissão mais importante da CMS, a de Constituição, Justiça e Redação Final, a presidência ficará com o vereador Alexandre Aleluia (PL). Ele venceu a disputa contra Paulo Magalhães Júnior (União), outro postulante ao cargo. Esta será a segunda vez que Aleluia comandará o colegiado.

Veja como ficou a formação das Comissões na Câmara de Salvador:

Constituição e Justiça e Redação Final

Alexandre Aleluia (PL) - presidente

Aladilce (PCdoB)

Maurício Trindade (PP)

Rodrigo Amaral (PSDB)

Julio Santos (Republicanos)

Paulo Magalhães Júnior (União)

Omarzinho (PDT)

Marta Rodrigues (PT) - 1º suplente

Kiki Bispo (União) - 2º suplente

Finanças, Orçamento e Fiscalização

Daniel Alves (PSDB) - presidente

Paulo Magalhães Júnior (União)

Marta Rodrigues (PT)

Alexandre Aleluia (PL)

Kel Torres (Republicanos)

Roberta Caires (PDT)

Dr. Davi Rios (MDB)

George, o Gordinho da Favela (PP) - 1º suplente

Omarzinho (PDT) - 2º suplente

Transporte, Trânsito e Serviços Públicos Municipais

Hélio Ferreira (PCdoB) - presidente

Anderson Ninho (PDT)

Hamilton Assis (PSOL)

Fábio Souza (PRD)

Sandro Filho (PP)

Kiki Bispo (União)

Marcelo Guimarães Neto (União)

Dr. Davi Rios (MDB) - 1º suplente

Duda Sanches (União) - 2º suplente

Planejamento Urbano e Meio Ambiente

Rodrigo Amaral (PSDB) - presidente

Paulo Magalhães Júnior (União)

Sidninho (PP)

Randerson Leal (Podemos)

Maurício Trindade (PP)

Hélio Ferreira (PCdoB)

Alexandre Aleluia (PL)

Júlio Santos (Republicanos) - 1º suplente

Kênio Rezende (PRD) - 2º suplente

Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor

Roberta Caires (PDT) - presidente

Jorge Araújo (PP)

Téo Senna (PSDB)

Sandro Filho (PP)

Isabela Sousa (Cidadania)

George, O Gordinho da Favela (PP)

Kênio Rezende (PRD)

Anderson Ninho (PDT) - 1º suplente

Alexandre Aleluia (PL) - 2º suplente

Educação, Esporte e Lazer

Cris Correia (PSDB) - presidente

Téo Senna (PSDB)

André Fraga (PV)

Sílvio Humberto (PSB)

Aladilce (PCdoB)

Roberta Caires (PDT)

Kênio Rezende (PRD)

Daniel Alves (PSDB) - 1º suplente

Jorge Araújo (PP) - 2º suplente

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais

João Cláudio Bacelar (Podemos) - presidente

Marcelle Moraes (União)

Beca (Republicanos)

Daniel Alves (PSDB)

Randerson Leal (Podemos)

Palhinha (União)

Marcelo Guimarães Neto (União)

Felipe Santana (PSD) - 1º suplente

Débora Santana (PSD) - 2º suplente

Saúde, Planejamento Familiar e Previdência Social

Débora Santana (PDT) - presidente

Maurício Trindade (PP)

Cézar Leite (PL)

Aladilce (PCdoB)

Duda Sanches (União)

Dr. David Rios (MDB)

Fábio Souza (PRD)

Ireuda Silva (Republicanos) - 1º suplente

Felipe Santana (PSD) - 2º suplente

Reparação

Marta Rodrigues (PT) - presidente

Ireuda Silva (Republicanos)

Eliete Paraguassu (PSOL)

Hamilton Assis (PSOL)

Sílvio Humberto (PSB)

Cris Correia (PSDB)

Kiki Bispo (União)

Randerson Leal (Podemos) - 1º suplente

Téo Senna (PSDB) - 2º suplente

Defesa dos Direitos da Mulher

Ireuda Silva (Republicanos) - presidente

Isabela Sousa (Cidadania)

Aladilce (PCdoB)

Marta Rodrigues (PT)

Eliete Paraguassu (PSOL)

Marcelle Moraes (União)

Roberta Caires (PDT)

Débora Santana (PDT) - 1º suplente

Cris Correia (PSDB) - 2º suplente

Assistência Social e Direitos das Pessoas com Deficiência

Cézar Leite (PL) - presidente

Fábio Souza (PRD)

Palhinha (União)

Júlio Santos (Republicanos)

Kel Torres (Republicanos)

Débora Santana (PDT)

George, o Gordinho da Favela (PP)

Alex Alemão (DC) - 1º suplente

Ireuda Silva (Republicanos) - 2º suplente

Cultura