HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Com CCJ definida, veja como ficaram comissões na Câmara de Salvador

Formação dos grupos foi publicada no Diário Oficial da CMS

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

25/02/2026 - 7:35 h | Atualizada em 25/02/2026 - 8:05

Câmara Municipal de Salvador
Câmara Municipal de Salvador -

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) divulgou a formação das Comissões Permanentes da Casa, em edição extra do Diário Oficial do Legislativo soteropolitano, na terça-feira, 24. Além disso, o órgão tornou pública a data e o horário para a instalação dos colegiados. Ela vai ocorrer nesta quarta-feira, 25, a partir das 9h, no Centro de Cultura da Câmara, ao lado da sede da Prefeitura.

Na comissão mais importante da CMS, a de Constituição, Justiça e Redação Final, a presidência ficará com o vereador Alexandre Aleluia (PL). Ele venceu a disputa contra Paulo Magalhães Júnior (União), outro postulante ao cargo. Esta será a segunda vez que Aleluia comandará o colegiado.

Veja como ficou a formação das Comissões na Câmara de Salvador:

Constituição e Justiça e Redação Final

  • Alexandre Aleluia (PL) - presidente
  • Aladilce (PCdoB)
  • Maurício Trindade (PP)
  • Rodrigo Amaral (PSDB)
  • Julio Santos (Republicanos)
  • Paulo Magalhães Júnior (União)
  • Omarzinho (PDT)
  • Marta Rodrigues (PT) - 1º suplente
  • Kiki Bispo (União) - 2º suplente

Finanças, Orçamento e Fiscalização

  • Daniel Alves (PSDB) - presidente
  • Paulo Magalhães Júnior (União)
  • Marta Rodrigues (PT)
  • Alexandre Aleluia (PL)
  • Kel Torres (Republicanos)
  • Roberta Caires (PDT)
  • Dr. Davi Rios (MDB)
  • George, o Gordinho da Favela (PP) - 1º suplente
  • Omarzinho (PDT) - 2º suplente

Transporte, Trânsito e Serviços Públicos Municipais

  • Hélio Ferreira (PCdoB) - presidente
  • Anderson Ninho (PDT)
  • Hamilton Assis (PSOL)
  • Fábio Souza (PRD)
  • Sandro Filho (PP)
  • Kiki Bispo (União)
  • Marcelo Guimarães Neto (União)
  • Dr. Davi Rios (MDB) - 1º suplente
  • Duda Sanches (União) - 2º suplente

Planejamento Urbano e Meio Ambiente

  • Rodrigo Amaral (PSDB) - presidente
  • Paulo Magalhães Júnior (União)
  • Sidninho (PP)
  • Randerson Leal (Podemos)
  • Maurício Trindade (PP)
  • Hélio Ferreira (PCdoB)
  • Alexandre Aleluia (PL)
  • Júlio Santos (Republicanos) - 1º suplente
  • Kênio Rezende (PRD) - 2º suplente

Direitos do Cidadão e Defesa do Consumidor

  • Roberta Caires (PDT) - presidente
  • Jorge Araújo (PP)
  • Téo Senna (PSDB)
  • Sandro Filho (PP)
  • Isabela Sousa (Cidadania)
  • George, O Gordinho da Favela (PP)
  • Kênio Rezende (PRD)
  • Anderson Ninho (PDT) - 1º suplente
  • Alexandre Aleluia (PL) - 2º suplente

Educação, Esporte e Lazer

  • Cris Correia (PSDB) - presidente
  • Téo Senna (PSDB)
  • André Fraga (PV)
  • Sílvio Humberto (PSB)
  • Aladilce (PCdoB)
  • Roberta Caires (PDT)
  • Kênio Rezende (PRD)
  • Daniel Alves (PSDB) - 1º suplente
  • Jorge Araújo (PP) - 2º suplente

Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais

  • João Cláudio Bacelar (Podemos) - presidente
  • Marcelle Moraes (União)
  • Beca (Republicanos)
  • Daniel Alves (PSDB)
  • Randerson Leal (Podemos)
  • Palhinha (União)
  • Marcelo Guimarães Neto (União)
  • Felipe Santana (PSD) - 1º suplente
  • Débora Santana (PSD) - 2º suplente

Saúde, Planejamento Familiar e Previdência Social

  • Débora Santana (PDT) - presidente
  • Maurício Trindade (PP)
  • Cézar Leite (PL)
  • Aladilce (PCdoB)
  • Duda Sanches (União)
  • Dr. David Rios (MDB)
  • Fábio Souza (PRD)
  • Ireuda Silva (Republicanos) - 1º suplente
  • Felipe Santana (PSD) - 2º suplente

Reparação

  • Marta Rodrigues (PT) - presidente
  • Ireuda Silva (Republicanos)
  • Eliete Paraguassu (PSOL)
  • Hamilton Assis (PSOL)
  • Sílvio Humberto (PSB)
  • Cris Correia (PSDB)
  • Kiki Bispo (União)
  • Randerson Leal (Podemos) - 1º suplente
  • Téo Senna (PSDB) - 2º suplente

Defesa dos Direitos da Mulher

  • Ireuda Silva (Republicanos) - presidente
  • Isabela Sousa (Cidadania)
  • Aladilce (PCdoB)
  • Marta Rodrigues (PT)
  • Eliete Paraguassu (PSOL)
  • Marcelle Moraes (União)
  • Roberta Caires (PDT)
  • Débora Santana (PDT) - 1º suplente
  • Cris Correia (PSDB) - 2º suplente

Assistência Social e Direitos das Pessoas com Deficiência

  • Cézar Leite (PL) - presidente
  • Fábio Souza (PRD)
  • Palhinha (União)
  • Júlio Santos (Republicanos)
  • Kel Torres (Republicanos)
  • Débora Santana (PDT)
  • George, o Gordinho da Favela (PP)
  • Alex Alemão (DC) - 1º suplente
  • Ireuda Silva (Republicanos) - 2º suplente

Cultura

  • Sílvio Humberto (PSB) - presidente
  • André Fraga (PV)
  • Beca (Republicanos)
  • Hamilton Assis (PSOL)
  • Anderson Ninho (PDT)
  • Alex Alemão (DC)
  • Jorge Araújo (PP)
  • Hélio Ferreira (PCdoB) - 1º suplente
  • Isabela Sousa (Cidadania) - 2º suplente

alexandre aleluia Bruno Reis cms

