Câmara de Salvador define comissões em votação na quarta

Câmara de Salvador escolherá presidentes de comissões - Foto: Antonio Queiros | Câmara Municipal de Salvador

O presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Carlos Muniz (PSDB), comunicou aos líderes partidários, nesta segunda-feira, 23, que a votação para a definição dos presidentes e vice-presidentes das comissões temáticasa acontecerá na quarta, 25.

As mudanças, conforme explicou, ocorreram nos colegiados de Constituição e Justiça e Redação Final e de Planejamento Urbano.

“Por mim não haveria alterações, mas fazemos o que a lei determina, que é a indicação pelos partidos”, esclareceu Muniz, acrescentando que, a partir daí, o Parlamento passará a se debruçar sobre o Plano Municipal de Segurança Pública.

Repercutindo o Carnaval, período em que a Casa manteve o Observatório em ponto estratégico da folia, o líder da oposição, vereador Randerson Leal (Podemos), parabenizou o governo do Estado pelo Carnaval realizado em Salvador e em diversos municípios, com investimentos, por exemplo, na área da segurança pública.

Ainda segundo ele, vale ressaltar que, neste ano, o Projeto de Indicação nº 293, aprovado em 2023 e de sua autoria, foi colocado em prática pela Prefeitura, garantindo aos ambulantes alimentação e acesso gratuito a banheiro com chuveiro.

O vereador Orlando Palhinha (União) parabenizou o prefeito Bruno Reis pelo Carnaval realizado e rememorou o projeto de indicação apresentado por ele para a implantação de um Centro Geriátrico no Subúrbio de Salvador, bem como o reaproveitamento da área do Shopping Baixa dos Sapateiros para a construção de um Centro Social de Saúde. “É trazer vida para a localidade histórica”, frisou.

A vereadora Aladilce Souza (PCdoB) destacou que Salvador não pode continuar ocupando a penúltima posição em renda per capita entre as capitais e, ao mesmo tempo, realizar uma festa bonita voltada às classes mais abastadas. Ela defendeu investimentos robustos em políticas para as mulheres, que, segundo afirmou, ainda depõem contra a cidade e contra a própria festa.

O vereador Cezar Leite (PL) elogiou o Projeto de Lei nº 28/2025, aprovado, que visa combater a cristofobia na capital baiana. Segundo ele, durante a folia momesca houve um ambiente de convivência harmoniosa entre as diversas tradições religiosas. Em sua avaliação, a população e os artistas puderam compreender a “grandiosidade” da proposta.

Téo Senna (PSDB), ao comentar os circuitos da festa cheios, relembrou o Projeto de Indicação nº 381/2025, apresentado por ele, que propõe a criação de um espaço destinado à implantação de um sambódromo no Comércio, como mais uma alternativa de circuito carnavalesco.