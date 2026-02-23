Após polêmica, Jorge Vercillo recebe título na Câmara de Salvador

Cantor Jorge Vercillo - Foto: Rafa Mattei | Divulgação

O cantor e compositor carioca Jorge Vercillo, de 57 anos, receberá oficialmente nesta quarta-feira, 25, o título de Cidadão Soteropolitano.

A cerimônia será realizada no Plenário Cosme de Farias, a partir das 18h, e acontece após um erro ocorrido em julho de 2024, quando o artista foi homenageado durante um show na capital baiana sem que o projeto tivesse sido aprovado pela Câmara.

Na ocasião, Vercillo recebeu o título das mãos da cantora Ivete Sangalo, mas, como o projeto não tinha sido aprovado, a homenagem não teve efeito oficial.

Relembre:

O título, concedido a pessoas nascidas fora de Salvador que prestaram serviços relevantes à cidade, foi proposto pelo vereador Gordinho da Favela (PP) no dia 23 de maio de 2024 e aprovado em 18 de junho, dois dias após o show.

Agora é oficial

A sessão solene desta quarta-feira marca a entrega oficial da honraria. O evento é aberto ao público e será realizado no plenário da Câmara, com duração prevista até às 21h. Vercillo é esperado para comparecer à cerimônia.

A relação de Jorge Vercillo com Salvador

Nascido em 11 de outubro de 1968, no Rio de Janeiro, Jorge Vercillo é um dos nomes consolidados da MPB, com mais de 30 anos de carreira. Entre seus sucessos estão músicas como “Que Nem Maré” e “Monalisa”, que ajudaram a consolidar sua popularidade.

Embora não tenha prestado serviços diretos à cidade, a conexão com Salvador remonta ao início da carreira, quando a cidade se tornou um dos primeiros polos a destacar suas músicas em rádios e shows lotados. Casado com uma baiana, o artista já realizou diversas apresentações na capital.