Alerta vermelho! 254 cidades vão sofrer com chuva intensa no final de semana

Instituto Nacional de Meteorologia emite alerta vermelho

Cerca de 61% das cidades da Bahia estão sob alerta vermelho para condições climáticas severas entre esta sexta-feira, 27, e o sábado, 28. Ao todo, 254 dos 417 municípios baianos foram incluídos no nível máximo de atenção.

O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e segue válido até as 23h59 desta sexta-feira.

Chuva volumosa e ventos intensos

A previsão indica acumulados entre 30 e 60 milímetros por hora, podendo ultrapassar 100 milímetros ao longo do dia. Já as rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h.

Entre as áreas mais afetadas estão Centro-Sul Baiano, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul Baiano, Jequitinhonha, Região Metropolitana de Salvador, Centro-Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano e Vale do São Francisco.

Riscos são considerados elevados

De acordo com o INMET, há possibilidade de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, pontos de alagamento e incidência de descargas elétricas.

A orientação é evitar locais alagados, ter atenção redobrada em áreas de encosta e acompanhar os comunicados oficiais.

Alerta vai além da Bahia

O aviso também abrange regiões de outros estados, como Goiás, Minas Gerais, Pará, Ceará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Amazonas, Tocantins, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e o Distrito Federal.

Confira a lista de todos os 254 municípios da Bahia em alerta vermelho:



Baía de Todos-os-Santos

Cachoeira, Camaçari, Candeias, Conceição da Feira, Dom Macedo Costa, Governador Mangabeira, Itaparica, Madre de Deus, Maragogipe, Muniz Ferreira, Muritiba, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, São Félix, São Gonçalo dos Campos, São Sebastião do Passé, Saubara, Simões Filho, Terra Nova e Vera Cruz.

Bacia do Jacuípe

Ipirá, Rafael Jambeiro e Ruy Barbosa.

Bacia do Rio Corrente

Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Feira da Mata, Jaborandi, Santa Maria da Vitória, Santana, São Félix do Coribe, Serra Dourada e Tabocas do Brejo Velho.

Bacia do Rio Grande

Baianópolis, Barra do Mendes, Brejolândia, Ibotirama, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, São Desidério e Sítio do Mato.

Bacia do Rio Paramirim

Boquira, Botuporã, Caturama, Ibipitanga, Macaúbas, Paramirim e Rio do Pires.

Bacia do Rio Una

Arataca, Buerarema, Ilhéus, Itabuna, Una e Uruçuca.

Chapada Diamantina

Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, Boninal, Boa Vista do Tupim, Contendas do Sincorá, Érico Cardoso, Ibicoara, Ibiquera, Iraquara, Itaeté, Ituaçu, Jussiape, Lençóis, Lajedinho, Mucugê, Nova Redenção, Novo Novo Horizonte, Palmeiras, Piatã, Rio de Contas, Seabra, Tanhaçu e Wagner.

Costa do Descobrimento

Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Guaratinga, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Jucuruçu, Medeiros Neto, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

Litoral Sul

Aurelino Leal, Barra do Rocha, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Gongogi, Ibicaraí, Ibirapitanga, Ibirataia, Itacaré, Itagi, Itagibá, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Ituberá, Jussari, Mascote, Nilo Peçanha, Nova Ibiá, Pau Brasil, Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Santa Cruz da Vitória, São José da Vitória, Teolândia, Ubaitaba, Ubatã, Valença e Wenceslau Guimarães.

Região Metropolitana de Salvador

Amélia Rodrigues, Dias d’Ávila, Lauro de Freitas e Mata de São João.

Médio Rio de Contas

Aiquara, Apuarema, Dário Meira, Ipiaú, Itamari, Jitaúna e Nova Itarana.

Piemonte da Diamantina

Boa Nova, Caetanos, Mirante e Poções.

Piemonte do Paraguaçu

Iaçu, Itatim, Milagres e Santa Terezinha.

Recôncavo

Amargosa, Antônio Cardoso, Cabaceiras do Paraguaçu, Castro Alves, Conceição do Almeida, Cruz das Almas, Elísio Medrado, Jiquiriçá, Laje, Mutuípe, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, São Felipe, São Miguel das Matas, Sapeaçu e e Varzedo.

Semiárido Nordeste II

Aracatu, Brumado, Caculé, Candiba, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Dom Basílio, Guajeru, Ibiassucê, Igaporã, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Livramento de Nossa Senhora, Maetinga, Malhada de Pedras, Mortugaba, Piripá, Presidente Jânio Quadros, Sebastião Laranjeiras, Tanque Novo, Tremedal e Urandi.

Sertão do São Francisco

Bom Jesus da Lapa, Carinhanha, Malhada, , Palmas de Monte Alto, Riacho de Santana e Serra do Ramalho.

Sudoeste Baiano

Anagé, Barra do Choça, Belo Campo, Caatiba, Cândido Sales, Encruzilhada, Ibicuí, Iguaí, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Itororó, Macarani, Maiquinique, Manoel Vitorino, Nova Canaã, Planalto, Ribeirão do Largo e Vitória da Conquista.

Defesa Civil reforça comunicado para Jiquiriçá

O GOVERNO DA BAHIA – Defesa Civil também emitiu alerta específico para Jiquiriçá, informando acumulado de chuva superior a 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia.

O comunicado destaca risco elevado de grandes alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas em áreas vulneráveis. O aviso é válido até 27/02/2026 às 23h59.

Recomendações oficiais: