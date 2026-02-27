Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Freira morta em convento foi vítima de estupro, aponta polícia

Polícia conclui inquérito sobre assassinato da religiosa Nadia Gavanski em Ivaí.

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

27/02/2026 - 21:27 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi assassinada no convento
A irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi assassinada no convento -

A Polícia Civil do Paraná concluiu, nesta sexta-feira, 27, o inquérito sobre o assassinato da freira Nadia Gavanski, de 82 anos. O suspeito, um homem de 33 anos que já se encontra em prisão preventiva, foi indiciado por homicídio qualificado, estupro qualificado, resistência e violação de domicílio qualificada.

O crime, ocorrido em 21 de fevereiro, aconteceu dentro de um convento das Irmãs Servas de Maria Imaculada, em Ivaí. A religiosa foi encontrada com sinais de agressão física e roupas parcialmente retiradas, o que levou a perícia a confirmar a violência sexual.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O delegado Hugo Santos Fonseca detalhou que o laudo pericial foi determinante para o indiciamento por estupro. Além disso, a qualificação do homicídio levou em conta a vulnerabilidade extrema da vítima: a irmã Nadia possuía limitações motoras e de fala causadas por um AVC.

Durante o interrogatório, o investigado admitiu parte das agressões, alegando ter agido sob influência de "vozes". No entanto, o conjunto de provas contra ele é robusto e inclui imagens de câmeras de segurança do local; vestígios de sangue da vítima encontrados em suas roupas; e laudos periciais que comprovam a natureza das lesões.

Leia Também:

Caixa abre seleção de estágio com bolsas de até R$ 1,8 mil
Mais segurança: mulheres poderão evitar homens ao escolher assento
Eutanásia de capivara e anta em zoo causa comoção; entenda o motivo

Voz contra a violência

A congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada manifestou-se profundamente abalada. Em nota nas redes sociais, o grupo destacou que o caso evidencia a realidade brutal do feminicídio e da violência contra a mulher. "Irmã Nádia torna-se agora voz para tantas que não conseguem falar", afirmou a instituição.

Com a conclusão do inquérito policial, o caso agora segue para o Ministério Público, que analisará as provas para oferecer a denúncia formal à Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

estupro qualificado justiça paraná segurança pública

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi assassinada no convento
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

A irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi assassinada no convento
Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

A irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi assassinada no convento
Play

Navio bate em balsas em porto e tripulantes se jogam no mar; veja vídeo

A irmã Nadia Gavasnki, de 82 anos, foi assassinada no convento
Play

“Pensei até em deixar de existir”, desabafa filho de Popó nas redes sociais

x