Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESTRATÉGIA

Flávio vira advogado de Bolsonaro como tática eleitoral do PL; entenda

Formado em Direito, o filho mais velho do ex-presidente terá acesso livre ao pai a partir da decisão

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

02/03/2026 - 20:42 h | Atualizada em 02/03/2026 - 21:21

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem Flávio vira advogado de Bolsonaro como tática eleitoral do PL; entenda
-

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, foi inscrito como advogado de Jair Bolsonaro (PL) no processo da trama golpista após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar mais um pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente, que atualmente está preso na Papudinha, em Brasília.

Anteriormente, o filho mais velho do ex-presidente tinha autorização para visitá-lo em dias e horários determinados, sem a necessidade de um aval específico para cada ocasião. No entanto, o novo status dá a Flávio livre acesso ao pai, o que é considerado crucial por integrantes do PL.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

PF divulga rotina de Bolsonaro na Papudinha, veja detalhes
STF rejeita dois pedidos de liberdade de Jair Bolsonaro
Ataque ao Irã provoca embate entre Flávio Bolsonaro e o governo Lula

Mesmo preso, o ex-presidente ainda é responsável por definir quais nomes da sigla vão disputar o Senado. Segundo integrantes do PL, o isolamento de Bolsonaro na prisão e a proibição de que ele tenha contato com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, prejudicam a estratégia eleitoral do partido, de modo que o contato frequente com Flávio Bolsonaro poderia ajudar nas táticas eleitorais deste ano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

direito penal eleições 2024 Flávio Bolsonaro Jair Bolsonaro Política brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Cobrando justiça, família de Marielle acompanha julgamento no STF

Play

Com presença de Moraes e Alckmin, João Campos e Tabata Amaral se casam

Play

“Olê, olê, olá, Lula, Lula”: BaianaSystem puxa coro para presidente na Avenida

Play

Vídeo: Lula chega ao Carnaval de Salvador ao lado de Janja

x