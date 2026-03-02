ESTRATÉGIA
Flávio vira advogado de Bolsonaro como tática eleitoral do PL; entenda
Formado em Direito, o filho mais velho do ex-presidente terá acesso livre ao pai a partir da decisão
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, foi inscrito como advogado de Jair Bolsonaro (PL) no processo da trama golpista após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negar mais um pedido de prisão domiciliar ao ex-presidente, que atualmente está preso na Papudinha, em Brasília.
Anteriormente, o filho mais velho do ex-presidente tinha autorização para visitá-lo em dias e horários determinados, sem a necessidade de um aval específico para cada ocasião. No entanto, o novo status dá a Flávio livre acesso ao pai, o que é considerado crucial por integrantes do PL.
Mesmo preso, o ex-presidente ainda é responsável por definir quais nomes da sigla vão disputar o Senado. Segundo integrantes do PL, o isolamento de Bolsonaro na prisão e a proibição de que ele tenha contato com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, prejudicam a estratégia eleitoral do partido, de modo que o contato frequente com Flávio Bolsonaro poderia ajudar nas táticas eleitorais deste ano.
