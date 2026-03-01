Menu
POLÊMICA

Malafaia rompe o silêncio sobre carta de Bolsonaro defendendo Michelle

Silas Malafaia elevou o tom ao comentar sobre o assunto

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/03/2026 - 14:27 h




O pastor Silas Malafaia elevou o tom ao comentar a carta na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defende Michelle Bolsonaro e condena “ataques da direita”. Neste domingo, 1, Malafaia alfinetou quem “debochou” dele.

Malafaia afirmou, em uma publicação no X, que a carta de Bolsonaro é uma “lapada” nos membros da direita que estão atacando os próprios aliados.

“A carta de Bolsonaro aos linguarudos da direita! Fui atacado, inclusive com vídeo debochando do meu nome e minha condição de ser pastor, porque fui contra os ataques a Nikolas [Ferreira] e Michelle”, iniciou.

“O que eu fiz foi me defender desses ataques levianos. A carta de Bolsonaro é uma lapada nesses linguarudos. Ele diz: Numa campanha majoritária, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques a aliados. Depois dessa, calados!”, completou.

Leia Também:

“Silas Malafaia está endemoniado”, declara senadora bolsonarista
Malafaia dá banho de água fria em candidatura de Flávio: "Não empolgou"
Malafaia reage contra direita após derrubada de punição a Moraes

Carta de Bolsonaro

Em uma carta escrita à mão por Jair Bolsonaro na prisão e remetida à coluna de Paulo Cappelli por um interlocutor, o ex-presidente saiu em defesa de Michelle e condenou ataques que a ex-primeira-dama e outros aliados vêm recebendo “da própria direita”.

“Dirijo-me a todos que comungam conosco dos mesmos valores — Deus, pátria, família e liberdade — para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e à minha esposa”. Bolsonaro também revelou que pediu que Michelle só se engaje em questões eleitorais após o fim deste mês.

Jair Bolsonaro Michelle Bolsonaro Silas Malafaia

