Malafaia rompe o silêncio sobre carta de Bolsonaro defendendo Michelle

Silas Malafaia elevou o tom ao comentar sobre o assunto - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O pastor Silas Malafaia elevou o tom ao comentar a carta na qual o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) defende Michelle Bolsonaro e condena “ataques da direita”. Neste domingo, 1, Malafaia alfinetou quem “debochou” dele.

Malafaia afirmou, em uma publicação no X, que a carta de Bolsonaro é uma “lapada” nos membros da direita que estão atacando os próprios aliados.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“A carta de Bolsonaro aos linguarudos da direita! Fui atacado, inclusive com vídeo debochando do meu nome e minha condição de ser pastor, porque fui contra os ataques a Nikolas [Ferreira] e Michelle”, iniciou.

“O que eu fiz foi me defender desses ataques levianos. A carta de Bolsonaro é uma lapada nesses linguarudos. Ele diz: Numa campanha majoritária, os apoios devem vir pelo diálogo e convencimento, nunca por pressões ou ataques a aliados. Depois dessa, calados!”, completou.

A CARTA DE BOLSONARO AOS LINGUARUDOS DA DIREITA ! Fui atacado , inclusive com video debochando do meu nome e minha condição de ser pastor , porque fui contra os ataques a Nikolas e Michelle. O que eu fiz foi me defender desses ataques levianos . A carta de Bolsonaro é uma… — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) March 1, 2026

Carta de Bolsonaro

Em uma carta escrita à mão por Jair Bolsonaro na prisão e remetida à coluna de Paulo Cappelli por um interlocutor, o ex-presidente saiu em defesa de Michelle e condenou ataques que a ex-primeira-dama e outros aliados vêm recebendo “da própria direita”.

“Dirijo-me a todos que comungam conosco dos mesmos valores — Deus, pátria, família e liberdade — para dizer que lamento as críticas da própria direita dirigidas a alguns colegas e à minha esposa”. Bolsonaro também revelou que pediu que Michelle só se engaje em questões eleitorais após o fim deste mês.