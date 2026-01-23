“Silas Malafaia está endemoniado”, declara senadora bolsonarista

O pastor Silas Malafaia - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou na quinta-feira, 22, que o pastor Silas Malafaia está “endemoniado”.

A declaração foi dada ao SBT News após o líder religioso dizer que a parlamentar teria mentido ao afirmar que grandes igrejas evangélicas estariam envolvidas em fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O embate entre os dois ganhou força após uma entrevista concedida por Malafaia ao portal na terça-feira, 20. Na ocasião, o pastor afirmou que as investigações não atingiriam grandes instituições religiosas, mas igrejas “novas” e “pequenas”.

| Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Entenda

Na semana passada, Damares divulgou uma lista de igrejas e líderes evangélicos que tiveram pedidos de convocação, convite ou quebra de sigilo apresentados na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

A divulgação ocorreu depois de Malafaia publicar um vídeo nas redes sociais pedindo explicações sobre uma declaração da senadora, na qual ela afirmou que grandes igrejas e pastores estariam ligados ao esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Entre os nomes citados com requerimento para comparecer à CPMI está o pastor Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.