POLÍTICA
CASO INSS

“Silas Malafaia está endemoniado”, declara senadora bolsonarista

Senadora disse que igrejas evangélicas estão ligadas a fraudes no sistema

Ane Catarine

Por Ane Catarine

23/01/2026 - 12:10 h | Atualizada em 23/01/2026 - 12:29
O pastor Silas Malafaia
O pastor Silas Malafaia -

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) afirmou na quinta-feira, 22, que o pastor Silas Malafaia está “endemoniado”.

A declaração foi dada ao SBT News após o líder religioso dizer que a parlamentar teria mentido ao afirmar que grandes igrejas evangélicas estariam envolvidas em fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O embate entre os dois ganhou força após uma entrevista concedida por Malafaia ao portal na terça-feira, 20. Na ocasião, o pastor afirmou que as investigações não atingiriam grandes instituições religiosas, mas igrejas “novas” e “pequenas”.

Imagem ilustrativa da imagem “Silas Malafaia está endemoniado”, declara senadora bolsonarista
| Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

Entenda

Na semana passada, Damares divulgou uma lista de igrejas e líderes evangélicos que tiveram pedidos de convocação, convite ou quebra de sigilo apresentados na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

A divulgação ocorreu depois de Malafaia publicar um vídeo nas redes sociais pedindo explicações sobre uma declaração da senadora, na qual ela afirmou que grandes igrejas e pastores estariam ligados ao esquema de fraudes envolvendo descontos indevidos nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS.

Entre os nomes citados com requerimento para comparecer à CPMI está o pastor Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.

x