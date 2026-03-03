ELEIÇÕES 2026
Jerônimo e mais 15: veja as apostas do PT para governador em 2026
Legenda vem costurando acordos com outros partidos para formar palanques pelo país
Por Yuri Abreu
Com o objetivo de fortalecer seus palanques em diversas partes do país, o PT vem costurando acordos com outras legendas de olho nas eleições de outubro.
Até o momento, o partido planeja apoiar 16 nomes para os governos estaduais. Desses, nove são candidatos filiados à própria legenda.
De acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, as apostas de dentro do PT para o pleito são as seguintes:
- Jerônimo Rodrigues (Bahia)
- Elmano de Freitas (Ceará)
- Rafael Fonteles (Piauí)
- Leandro Grass (Distrito Federal)
- Fábio Trad (Mato Grosso do Sul)
- Expedito Neto (Rondônia)
- Carlos Eduardo Xavier (Rio Grande do Norte)
- Edegar Pretto (Rio Grande do Sul)
- Helder Salomão (Espírito Santo)
Em outros estados, as crenças são em nomes de partidos que vão desde o MDB até o União Brasil:
- Renan Filho (MDB, Alagoas)
- Hana Ghassan (MDB, Pará)
- Clécio Luís (União Brasil, Amapá)
- Soldado Sampaio (União Brasil, Roraima)
- Acir Gurgacz (PDT, Rondônia)
- João Campos (PSB, Pernambuco)
- Eduardo Paes (PSD, Rio de Janeiro)
