Jerônimo e mais 15: veja as apostas do PT para governador em 2026

Governador Jerônimo Rodrigues é uma das apostas do PT de Lula para as eleições de outubro - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

Com o objetivo de fortalecer seus palanques em diversas partes do país, o PT vem costurando acordos com outras legendas de olho nas eleições de outubro.

Até o momento, o partido planeja apoiar 16 nomes para os governos estaduais. Desses, nove são candidatos filiados à própria legenda.

De acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, as apostas de dentro do PT para o pleito são as seguintes:

Jerônimo Rodrigues (Bahia)

Elmano de Freitas (Ceará)

Rafael Fonteles (Piauí)

Leandro Grass (Distrito Federal)

Fábio Trad (Mato Grosso do Sul)

Expedito Neto (Rondônia)

Carlos Eduardo Xavier (Rio Grande do Norte)

Edegar Pretto (Rio Grande do Sul)

Helder Salomão (Espírito Santo)

Em outros estados, as crenças são em nomes de partidos que vão desde o MDB até o União Brasil: