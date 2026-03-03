Menu
ELEIÇÕES 2026

Jerônimo e mais 15: veja as apostas do PT para governador em 2026

Legenda vem costurando acordos com outros partidos para formar palanques pelo país

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

03/03/2026 - 7:50 h

Governador Jerônimo Rodrigues é uma das apostas do PT de Lula para as eleições de outubro
Governador Jerônimo Rodrigues é uma das apostas do PT de Lula para as eleições de outubro -

Com o objetivo de fortalecer seus palanques em diversas partes do país, o PT vem costurando acordos com outras legendas de olho nas eleições de outubro.

Até o momento, o partido planeja apoiar 16 nomes para os governos estaduais. Desses, nove são candidatos filiados à própria legenda.

De acordo com a colunista Milena Teixeira, do Metrópoles, as apostas de dentro do PT para o pleito são as seguintes:

  • Jerônimo Rodrigues (Bahia)
  • Elmano de Freitas (Ceará)
  • Rafael Fonteles (Piauí)
  • Leandro Grass (Distrito Federal)
  • Fábio Trad (Mato Grosso do Sul)
  • Expedito Neto (Rondônia)
  • Carlos Eduardo Xavier (Rio Grande do Norte)
  • Edegar Pretto (Rio Grande do Sul)
  • Helder Salomão (Espírito Santo)

Em outros estados, as crenças são em nomes de partidos que vão desde o MDB até o União Brasil:

  • Renan Filho (MDB, Alagoas)
  • Hana Ghassan (MDB, Pará)
  • Clécio Luís (União Brasil, Amapá)
  • Soldado Sampaio (União Brasil, Roraima)
  • Acir Gurgacz (PDT, Rondônia)
  • João Campos (PSB, Pernambuco)
  • Eduardo Paes (PSD, Rio de Janeiro)

