POLÍTICA

PT cria colegiados territoriais para organizar campanha de Jerônimo na Bahia

A rodada de encontros se encerrou em Irecê, após percorrer todos os 27 territórios de identidade da Bahia

Redação

Por Redação

02/03/2026 - 17:19 h

Os colegiados funcionam como um fórum interno de debate para organização partidária e eleitoral
Os colegiados funcionam como um fórum interno de debate para organização partidária e eleitoral

O Partido dos Trabalhadores da Bahia reuniu sua militância em Irecê, no último sábado, 28, para concluir a construção de colegiados territoriais nos 27 territórios de identidade do estado. Os colegiados funcionam como um fórum interno de debate para organização partidária e eleitoral e foram criados durante a rodada de Encontros Territoriais - projeto retomado logo no início da gestão do presidente Tássio Brito com a proposta de fortalecer a interiorização da legenda e a conexão com suas bases.

De caráter organizativo, o encontro, que foi um dos maiores da temporada, recebeu na Câmara de Vereadores de Irecê os deputados Robinson Almeida, Afonso Florence, Neusa Cadore, Osni Cardoso, Jacó, Ivoneide Caetano, o chefe de gabinete Lucas Reis, além de presidentes municipais e lideranças do partido. Para o presidente estadual do PT, Tássio Brito, finalizar a rodada em Irecê é significativo, pois o território reúne muita força política.

“Um dos principais projetos da atual gestão do PT Bahia é ampliar os espaços de diálogo com os municípios para organização e construção coletiva do partido, além da elaboração de projetos para o ano eleitoral. Rodar a Bahia não é só cumprir agenda, é escuta ativa, troca de experiências e fortalecimento da organização. A certeza é que encerramos essa etapa com uma militância ainda mais potente, mobilizada e preparada para os próximos desafios”, afirmou.

No encontro, as lideranças reforçaram pautas urgentes em defesa do povo, como o fim da violência contra a mulher e o fim da escala 6x1.

E comemoraram conquistas do governo, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, taxação de super ricos e grandes entregas nas áreas de saúde e educação. “Somos um partido que nasce do povo e só faz sentido caminhando com ele, construindo futuro junto”, reforçou o presidente.

x