Ex-marqueteiro de Lula e Dilma deve comandar campanha de oposição na Bahia
João Santana se consolidou por muitos anos como marqueteiro oficial do PT
Por Eduardo Dias
Marqueteiro de campanhas petistas como as de Lula e Dilma, o baiano João Santana, será o responsável pela comunicação de ACM Neto (União Brasil) nas próximas eleições para governador do Estado. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.
De acordo com informações do obtidas pelo Portal A TARDE, Neto chegou a conversar com o jornalista André Curvello, ex-secretário de Comunicação da Bahia, que não aceitou o convite.
Fontes próximas a Curvello asseguram que ele respondeu que estava recém saído da secretaria de Comunicação do governo petista, o que poderia ser mal interpretado pelo mercado.
O ex-prefeito de Salvador quer promover uma mudança de 360 graus na sua campanha. O pré-candidato do União Brasil quer surpreender fazendo diferente e não cometer os mesmos erros de 2022.
