Ex-marqueteiro de Lula e Dilma deve comandar campanha de oposição na Bahia

Siga o A TARDE no Google

João Santana também já esteve na campanha de Ciro Gomes em 2022 - Foto: Will Shutter/Câmara dos Deputados

Marqueteiro de campanhas petistas como as de Lula e Dilma, o baiano João Santana, será o responsável pela comunicação de ACM Neto (União Brasil) nas próximas eleições para governador do Estado. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

De acordo com informações do obtidas pelo Portal A TARDE, Neto chegou a conversar com o jornalista André Curvello, ex-secretário de Comunicação da Bahia, que não aceitou o convite.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Fontes próximas a Curvello asseguram que ele respondeu que estava recém saído da secretaria de Comunicação do governo petista, o que poderia ser mal interpretado pelo mercado.

O ex-prefeito de Salvador quer promover uma mudança de 360 graus na sua campanha. O pré-candidato do União Brasil quer surpreender fazendo diferente e não cometer os mesmos erros de 2022.