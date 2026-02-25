"Lula consolida cenário de vitória", dizem deputados baianos após AtlasIntel

Deputados federais Daniel Almeida e Alice Portugal, ambos do PCdoB - Foto: Montagem | Vinicius Loures/Câmara dos Deputados e Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

Os deputados federais baianos viram com otimismo a pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 25, na qual o presidente Lula (PT) aparece liderando as intenções de voto ao Palácio do Planalto em diversos cenários diferentes.

No primeiro cenário, em que é testado ao lado de nomes como Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC), o petista surge com 45% da preferência dos eleitores.

Flávio aparece na segunda colocação, com 37,9% das intenções de voto. Caiado tem 4,9%, enquanto Zema surge com 3,9%. Renan Santos tem 2,9%, seguido por Aldo, que aparece com 1,1%.

No segundo cenário, o petista lidera com 45,1% da preferência dos entrevistados, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 39,5%. Romeu permanece com 3,9% das intenções de voto, enquanto Ratinho Júnior (PSD), testado no lugar de Caiado, tem 3,8%.

Consolidar cenário

Para a deputada federal Alice Portugal (PCdoB-BA), os resultados apontados na pesquisa trazem um cenário revelador e que deve ser consolidado nas urnas, em outubro.

"Eu estou muito confiante nos resultados. Isso é fruto de uma combinação de trabalho social, de desenvolvimento de políticas públicas, de conduta internacional na defesa da soberania do Brasil, conduta equilibrada internacional e acho que também de diálogos internos, diálogos internos, alianças que não estavam talvez solidificadas e que passam a cada dia a se solidificar. Então, acredito que o presidente Lula só tende a consolidar esse cenário de vitória", disse ela em entrevista ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 25.

Diferença de projetos

Para o também deputado Daniel Almeida (PCdoB-BA), a tendência exposta na pesquisa da AtlasIntel deve se solidificar nos últimos quatro meses anteriores ao primeiro turno da eleição, em outubro, quando a população, segundo ele, saberá diferenciar o projeto de Lula do da oposição.

"Vai ficar clara a diferença dos dois projetos: o projeto que nós defendemos, da defesa da democracia, da soberania, e os ganhos que o povo brasileiro tem obtido com o atual governo, comparado com os quatro anos do governo passado. Isso vai ficar claro, evidente, explícito, e não tenho dúvida que a racionalidade vai prevalecer", afirmou Almeida, também ao Portal A TARDE.

"O que o governo tem que fazer é continuar trabalhando para que os resultados se ampliem e lá na frente fazer a comunicação adequada para que as pessoas percebam a vantagem que têm de estar no nosso campo, no campo da reeleição do Lula. Acho que, no momento certo, as coisas vão ser explicitadas e a gente vai tocar o Brasil em frente", completou o comunista.