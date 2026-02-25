ENTENDA OS CRITÉRIOS
AtlasIntel: Lula supera Flávio Bolsonaro em ranking de estabilidade democrática
Pesquisa mostra que atual presidente supera senador em temas como emprego, meio ambiente e defesa da democracia
Por Rodrigo Tardio
A mais recente rodada da pesquisa AtlasIntel, divulgada no início de 2026, traz um diagnóstico detalhado da percepção do eleitorado brasileiro sobre a capacidade administrativa dos principais nomes que polarizam a cena política nacional.
Lula lidera em 5 cenários diferentes de intenção de votos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para o Palácio do Planalto em cinco cenários diferentes.
Lula mantém uma vantagem sólida sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL) em quesitos fundamentais para a estabilidade do País: geração de postos de trabalho, preservação ambiental e fortalecimento das instituições democráticas e política externa.
O estudo indica que, apesar do acirramento nas intenções de voto para 2026, a imagem de Lula como "gestor" ainda prevalece sobre a de Flávio nas áreas que historicamente definem eleições.
Domínio temático
A superioridade de Lula é mais nítida na geração de empregos com 49% contra 45% de Flávio. O cenário é de continuidade, já que o eleitor associa os recentes recordes de ocupação e a queda do desemprego à condução econômica da atual gestão.
Já na promoção da democracia, Lula é visto como um contraponto à retórica de questionamento institucional frequentemente associada ao clã Bolsonaro. O atual presidente aparece com 49% e Flávio Bolsonaro 45%.
A redução sistemática nos índices de desmatamento e o retorno do protagonismo internacional do Brasil pesam a favor do atual mandatário, que aparece com 47% contra 44% de Flávio em relação a proteção do meio ambiente.
No critério da Política Externa, Lula mantém a confiança do eleitorado e aparece com 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro.
Desafio da oposição
Os dados revelam um "teto" de confiança que Flávio Bolsonaro ainda precisa romper. Embora o senador consiga aglutinar o voto antipetista e apareça com 44,9% em um eventual segundo turno, ele ainda enfrenta dificuldades para ser percebido como um administrador mais eficiente que o adversário direto nas áreas sociais e econômicas básicas.
A pesquisa mostra que o eleitor de centro, que decide a eleição, ainda vê em Lula uma segurança maior para a entrega de resultados práticos no dia a dia.
Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07600/2026, a AtlasIntel ouviu 4.986 respondentes entre os dias 19 e 24 de fevereiro, por meio do Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de ±1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
AtlasIntel/A TARDE
O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada como a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT)sobre o ex-prefeito ACM Neto (União Brasil), nas eleições de 2022. No cenário internacional, cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.
Em 2024, a AtlasIntel continuou sua parceria com A TARDE, tendo divulgado pesquisas em diversas cidades do estado durante as eleições municipais.
