Jerônimo lamenta morte do desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) lamentou publicamente, nesta terça-feira, 24, o falecimento do desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra, ex-presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). O magistrado morreu em Salvador, deixando um histórico de serviços prestados à magistratura baiana.

"Como alguém que lutou pela autonomia do Judiciário, ele deixa um legado de comprometimento com o serviço público", afirmou Jerônimo, que também manifestou solidariedade aos familiares, amigos e integrantes do sistema de Justiça do Estado.

Em nota publicada nas redes sociais, o governador destacou a trajetória de Cintra na defesa das instituições.

Trajetória no Judiciário

Carlos Alberto Dultra Cintra foi uma das figuras mais influentes do Poder Judiciário baiano nas últimas décadas. Ele presidiu o TJBA entre os anos de 2002 e 2004.

A atuação também foi marcante na Justiça Eleitoral: Cintra comandou o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) por um biênio e ocupou o cargo de vice-presidente da Corte em outros dois mandatos.