TRE-BA inicia 2026 com reinauguração do edifício-sede

Sede do TRE-BA será reinaugurada na próxima sexta-feira, 30. - Foto: Divulgação | TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) reinaugura, na sexta-feira, 30, às 10h, o seu prédio-sede, Edifício Desembargador Jatahy Fonseca, após a conclusão das obras de reforma e modernização.

A intervenção resultou em avanços significativos em conforto, segurança, acessibilidade e preservação do patrimônio arquitetônico e artístico de relevância histórica, proporcionando melhores condições de trabalho ao corpo funcional e de atendimento ao público.

De acordo com o presidente do TRE-BA, desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto, será um prazer receber os servidores(as), magistrados(as), advogados(as) e demais autoridades públicas para a solenidade que marca a retomada da Alta Administração do Tribunal ao edifício-sede.

“Depois de três reinaugurações de cartórios eleitorais, vamos celebrar, no primeiro mês de 2026, a reinauguração do edifício-sede. Estou muito feliz por esse momento que marca a entrega de um novo equipamento aos principais públicos do Órgão”, disse.

Modificações

No edifício principal, a reforma durou mais de 800 dias e contemplou a substituição de acabamentos externos e forros por materiais em alumínio, mais resistentes e duráveis, além da recuperação e pintura de estruturas metálicas e fachadas. As esquadrias dos sheds (galpões) receberam novos perfis e vidros laminados ou temperados, garantindo maior segurança e conforto térmico.

A marquise do acesso principal foi recuperada e a recepção ganhou um novo balcão com atendimento acessível. A área de segurança e controle de acesso foi reestruturada para instalação de catracas e equipamentos de raio-X, além da implantação de vídeoporteiro.

O Painel de Athos Bulcão passou por tratamento e proteção, e as jardineiras internas foram restauradas. No auditório, que conta com 266 assentos, houve revisão dos sistemas de ar-condicionado e incêndio. Já a Sala de Sessões, com 125 lugares, recebeu nova infraestrutura elétrica e lógica, novo sistema de climatização, plataforma elevatória, rampa de acesso e readequação da mesa do Pleno, garantindo mais comodidade e visibilidade.

Foram instalados dois sanitários acessíveis no Bloco 4, do primeiro pavimento, espaço onde foi criada a Sala da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Bahia (OAB-BA).

No bloco de serviços, a cobertura foi modernizada com telhas de alumínio. O restaurante foi ampliado e modernizado, com mais espaço para mesas, ilhas de exposição de alimentos, mobiliário novo e reorganização da cozinha, conforme normas sanitárias. O refeitório também foi ampliado, assim como os vestiários, que passaram a contar com equipamentos voltados à economia de água e acessibilidade.