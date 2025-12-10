Menu
HOME > BAHIA
BAHIA

Desembargador do TRE-BA lança livro sobre Normas Fundamentais do Código de Processo Civil Brasileiro

Evento ocorrerá no dia 11 de dezembro, na Sala de Sessões do Regional baiano, às 17h

Redação

Por Redação

10/12/2025 - 7:31 h
O desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), Danilo Costa Luiz, lançará na próxima quinta-feira (11) o livro “Normas Fundamentais do Código de Processo Civil Brasileiro: acesso à justiça, duração razoável do processo e a tensão entre formalismo e efetividade”. O evento ocorrerá na Sala de Sessões do Eleitoral baiano, às 17h.

O magistrado, que também é coordenador do Núcleo de Cooperação Judiciária do Tribunal, reúne na obra reflexões sobre temas essenciais ao processo civil contemporâneo e ao compromisso constitucional com uma Justiça mais acessível, eficiente e equilibrada.

Na obra, a apresentação do autor foi realizada pelo desembargador Carlos Alberto Dultra Cintra, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). O prefácio da publicação foi escrito pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Alberto Balazeiro.

