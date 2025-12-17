Menu
POLÍTICA
JUSTIÇA

Desembargador Maurício Kertzmann é eleito para TRE-BA

Magistrado foi eleito com 41 votos

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

17/12/2025 - 11:01 h
desembargador Maurício Kertzmann
desembargador Maurício Kertzmann -

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) terá um novo desembargador titular. Trata-se do desembargador Maurício Kertzmann, eleito na manhã desta quarta-feira, 17, com 41 votos.

A eleição foi realizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) durante sessão no Tribunal Pleno. Kertzmann concorreu ao pleito com o desembargador Júlio Travessa, que acumulou 22 votos.

Durante discurso, o magistrado prometeu dedicação total e comprometimento em sua nova função. “Terão de mim toda dedicação, comprometimento e trabalho”, disse.

Leia Também:

Desembargador do TRE-BA lança livro sobre Normas Fundamentais do Código de Processo Civil Brasileiro
Presidente do TRE-BA é homenageado com medalha na COPEJE
TRE-BA leva serviços eleitorais para pessoas com deficiência
TRE-BA faz plantão para quitação de pendências eleitorais no sábado

Saiba quem é Maurício Kertzmann

O desembargador Maurício Kertzmann é natural de Salvador. Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Com uma carreira profissional iniciada em 1995, ocupou a posição de juiz-membro na Corte Eleitoral de 2010 a 2014, quando foi nomeado desembargador pelo TJBA.

Além disso, contribuiu como Assessor da Presidência na Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em duas gestões, sendo também membro do Conselho da Magistratura, presidente da Segunda Câmara Cível e presidente das Seções Cíveis Reunidas. Foi membro da Comissão de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos e hoje preside a Comissão de Informática do Tribunal.

Tags:

justiça TRE-BA

x