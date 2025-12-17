Desembargador Maurício Kertzmann é eleito para TRE-BA

desembargador Maurício Kertzmann - Foto: Reprodução | Flickr TRE-BA

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) terá um novo desembargador titular. Trata-se do desembargador Maurício Kertzmann, eleito na manhã desta quarta-feira, 17, com 41 votos.

A eleição foi realizada pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) durante sessão no Tribunal Pleno. Kertzmann concorreu ao pleito com o desembargador Júlio Travessa, que acumulou 22 votos.

Durante discurso, o magistrado prometeu dedicação total e comprometimento em sua nova função. “Terão de mim toda dedicação, comprometimento e trabalho”, disse.

Saiba quem é Maurício Kertzmann

O desembargador Maurício Kertzmann é natural de Salvador. Graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Com uma carreira profissional iniciada em 1995, ocupou a posição de juiz-membro na Corte Eleitoral de 2010 a 2014, quando foi nomeado desembargador pelo TJBA.

Além disso, contribuiu como Assessor da Presidência na Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) em duas gestões, sendo também membro do Conselho da Magistratura, presidente da Segunda Câmara Cível e presidente das Seções Cíveis Reunidas. Foi membro da Comissão de Igualdade, Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos Humanos e hoje preside a Comissão de Informática do Tribunal.