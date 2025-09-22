TRE-BA leva serviços eleitorais para pessoas com deficiência

Serviços seguem até a próxima sexta-feira, 26 - Foto: Reprodução TRE Bahia

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), por meio do Laboratório LIODS INOVAXÉ, promove nessa segunda-feira, 22, o Dia D da campanha “Todo Voto Importa”, com atendimento itinerante para pessoas com deficiência em Salvador.

O evento ocorrerá das 10h às 16h, na Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE), na Rua Miguel Calmon, nº 28, bairro Comércio, reunindo esforços dos TREs do Nordeste e do Pará para garantir a acessibilidade eleitoral.

A campanha, que segue até a próxima sexta-feira, 26, integra a Semana de Acessibilidade e Inclusão do TRE-BA, com o objetivo de fortalecer políticas que assegurem a participação plena de eleitores com deficiência, mobilidade reduzida e em situação de vulnerabilidade social.

Serviços ofertados

Mudança de local de votação para locais acessíveis

Emissão do primeiro título

Cadastramento biométrico

Regularização do título

Atualização cadastral

Emissão de certidões eleitorais.

Para ser atendido, é necessário apresentar um documento oficial com foto (original) e comprovante de residência atualizado. No caso do primeiro título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não será aceita. Nesse caso, é necessário outro documento complementar. Homens que completam 19 anos no ano do alistamento devem apresentar o certificado de quitação militar.

Dados sobre o eleitorado com deficiência

Atualmente, a Bahia conta com 76.198 eleitoras e eleitores com algum tipo de deficiência. Desses, 2.761 estão com o título cancelado. Em Salvador, o número chega a 1.086 eleitores com o documento suspenso.

Perfil dos eleitores com deficiência na Bahia

22.764 com deficiência locomotora

14.089 com deficiência visual

8.744 com deficiência auditiva

3.983 com dificuldade para votar

35.498 com outras deficiências

Em Salvador

7.561 com deficiência locomotora

2.415 com deficiência visual

1.610 com deficiência auditiva

1.258 com dificuldade para votar

10.257 com outras deficiências

Cronograma de atendimentos

Segunda-feira (22/09) – Dia D – 10h às 16h – SEMPRE

Terça-feira (23/09) – 9h às 16h – SEMPRE

Terça-feira (23/09) – 10h às 16h – APAE de São Joaquim

Quarta-feira (24/09) – 9h às 16h – SEMPRE

Quinta-feira (25/09) – 9h às 16h – SEMPRE

Sexta-feira (26/09) – 9h às 16h – SEMPRE

Sobre o projeto “Todo Voto Importa”

A iniciativa é resultado da colaboração entre o TRE da Bahia, o TRE do Pará e os laboratórios de inovação dos TREs da região Nordeste. A campanha tem como foco a ampliação do acesso aos serviços da Justiça Eleitoral para pessoas com deficiência, promovendo acessibilidade, inclusão e inovação.

A região Nordeste, segundo os organizadores, concentra mais de 397 mil eleitores com deficiência. O projeto reforça o compromisso da Justiça Eleitoral em garantir que nenhum eleitor ou eleitora seja deixado para trás.