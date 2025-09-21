LUTO
Morre Maria Brandão, socióloga e referência acadêmica da UFBA
Professora deixa vasta contribuição intelectual à educação na Bahia
A socióloga e professora aposentada da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Maria David de Azevedo Brandão, faleceu neste domingo,21, aos 92 anos, após longo período de convalescença.
Figura de personalidade forte e influência marcante, deixa três filhos, Marcos, André e Eduardo Azevedo Brandão, sete netos e cinco irmãos. O sepultamento será nesta segunda-feira,22, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.
Conheça Maria Brandão
Nascida em 18 de maio de 1933, Maria Brandão era filha do médico e antropólogo Thales Olímpio Góes de Azevedo e de Mariá David de Azevedo. Reconhecida por sua atuação acadêmica e intelectual, tornou-se referência entre as décadas de 1960 e 1990 ao desenvolver estudos fundamentais sobre planejamento, economia e questões sociais da Bahia, com ênfase em Salvador e no Recôncavo.
Autora de 12 livros e de inúmeros artigos publicados em jornais, revistas e coletâneas, Maria Brandão também apresentou trabalhos em congressos nacionais e internacionais.
Entre suas obras mais destacadas estão: Perspectivas da América Latina (1989), Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em transição (1998), Milton Santos e o Brasil: território, lugares e saber (2004) e Thales de Azevedo: Antologia (2013). Mais recentemente, a EDUFBA reuniu sua produção em coletâneas como Mundo e Lugar – A Urbanidade do Pensamento de Maria Brandão (2021), organizada pelos professores Ana Franco e Paulo Fábio, e Cidade, Urbanidade, Baianidade e Outras Reflexões – Estudos de Maria Brandão (2023), coordenada pela professora Inaiá Carvalho.
