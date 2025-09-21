Morre Maria Brandão, socióloga e referência acadêmica da UFBA

Maria é autora de 12 livros e de inúmeros artigos publicados - Foto: (Arquivo pessoal

A socióloga e professora aposentada da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Maria David de Azevedo Brandão, faleceu neste domingo,21, aos 92 anos, após longo período de convalescença.

Figura de personalidade forte e influência marcante, deixa três filhos, Marcos, André e Eduardo Azevedo Brandão, sete netos e cinco irmãos. O sepultamento será nesta segunda-feira,22, às 10h, no Cemitério Bosque da Paz, em Salvador.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Conheça Maria Brandão

Nascida em 18 de maio de 1933, Maria Brandão era filha do médico e antropólogo Thales Olímpio Góes de Azevedo e de Mariá David de Azevedo. Reconhecida por sua atuação acadêmica e intelectual, tornou-se referência entre as décadas de 1960 e 1990 ao desenvolver estudos fundamentais sobre planejamento, economia e questões sociais da Bahia, com ênfase em Salvador e no Recôncavo.

Autora de 12 livros e de inúmeros artigos publicados em jornais, revistas e coletâneas, Maria Brandão também apresentou trabalhos em congressos nacionais e internacionais.

Entre suas obras mais destacadas estão: Perspectivas da América Latina (1989), Recôncavo da Bahia: sociedade e economia em transição (1998), Milton Santos e o Brasil: território, lugares e saber (2004) e Thales de Azevedo: Antologia (2013). Mais recentemente, a EDUFBA reuniu sua produção em coletâneas como Mundo e Lugar – A Urbanidade do Pensamento de Maria Brandão (2021), organizada pelos professores Ana Franco e Paulo Fábio, e Cidade, Urbanidade, Baianidade e Outras Reflexões – Estudos de Maria Brandão (2023), coordenada pela professora Inaiá Carvalho.