Serviço gratuito e humanizado de saúde mental em Salvador

São 21 CAPS em diversos bairros de Salvador - Foto: Reprodução G1

Para quem enfrenta problemas com saúde mental ou sofre com o uso de álcool e outras drogas, Salvador disponibiliza uma redtende gratuita de acolhimento e cuidado. De acordo com a Prefeitura municipal, são 21 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) em diversos bairros da cidade.

As unidades oferecem atendimento especializado para pessoas de todas as idades, com suporte médico e terapêutico e social. Duas dessas, classificadas como CAPS III, funcionam todos os dias da semana, em regime 24 horas, oferecendo inclusive acolhimento noturno para usuários em acompanhamento, conforme avaliação da equipe técnica.

Atendimentos médicos especializados, atividades terapêuticas em grupo, suporte à família e assistência social estão entre os serviços disponibilizados. O acesso aos CAPS pode acontecer de forma espontânea ou por encaminhamento de unidades da atenção primária, serviços especializados ou hospitais. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

Documentação necessária para atendimento

Cartão SUS

CPF

Documento oficial com foto

Ficha de referência ou contra-referência do SUS (em caso de encaminhamento)

Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Salvador -serviço complementar de cuidado em saúde mental

Além dos CAPS, Salvador conta também com a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), que funciona como um serviço complementar ao cuidado em saúde mental, fortalecendo o atendimento contínuo e integrado à população.

Sua estrutura conta com três Centros de Saúde Mental, que atuam como ambulatórios especializados, uma Equipe Multiprofissional de Atenção Especializada em Saúde Mental (Emaesm), duas Unidades de Acolhimento com atendimento residencial de caráter transitório, dois Pontos de Cidadania voltados para pessoas em situação de rua, uma Equipe Itinerante de Saúde Mental, que atua diretamente nos territórios, e sete Residências Terapêuticas voltadas à reabilitação psicossocial de pessoas em processo de desinstitucionalização.

A atenção primária também integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Salvador, oferecendo suporte em saúde mental por meio de uma ampla estrutura distribuída em todo o município. São 116 Unidades de Saúde da Família (USF) e 46 Unidades Básicas de Saúde (UBS), que realizam atendimentos iniciais e encaminhamentos quando necessário.

Além disso, a rede conta com 16 equipes Emulti, que prestam apoio matricial às equipes da atenção básica, e 5 equipes de Consultório na Rua, voltadas especialmente ao atendimento da população em situação de vulnerabilidade social.

Atendimento de urgência e emergência

Casos de urgência em saúde mental podem ser atendidos por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e em unidades de pronto atendimento da cidade. São 7 Pronto Atendimentos (PA), incluindo 1 exclusivo para saúde mental (PAP) e 10 Unidades de Pronto Atendimento (UPA), sendo duas com atendimento psiquiátrico nos bairros Valéria e Santo Antônio. Informações G1.