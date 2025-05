UPA de Valéria faz atendimento psiquiátrico 24h; saiba detalhes

Atendimento é feito por demanda espontânea ou regulação - Foto: Reprodução | Freepik

Com o objetivo de prestar um serviço de qualidade aos pacientes com esquizofrenia e outros transtornos mentais, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Valéria, administrada pela Organização Social S3 Gestão em Saúde, em Salvador, oferece atendimento gratuito de urgência e emergência 24 horas por dia, todos os dias da semana para que as pessoas possam cuidar da saúde mental. A unidade está localizada na Rua do Lavrador.

O atendimento é feito por demanda espontânea ou por encaminhamento via regulação.

O coordenador da unidade de saúde, Victor Marchesini, comentou sobre a importância desses atendimentos. “Essa nossa estruturação, de ter cobertura psiquiátrica permanente dentro da UPA, garante acolhimento qualificado e reduz o risco de encaminhamentos inadequados ou abordagens repressivas, como o uso excessivo de contenção. Temos uma média mensal superior a 300 atendimentos psiquiátricos, contemplando desde episódios agudos de agitação psicomotora e surtos psicóticos, até casos complexos de tentativa de suicídio e intoxicações exógenas de causa psiquiátrica”.

Durante o atendimento, realizado por uma equipe multiprofissional – composta por psiquiatra, médico clínico, enfermeiros(as) e assistente social – realiza o acolhimento e presta os primeiros atendimentos no sentido de estabilizar os pacientes que chegam em quadro agudo de transtornos mentais. Após a estabilização clínica, e quando identificada a necessidade de continuidade do tratamento terapêutico, estes pacientes são encaminhados à Rede Assistencial e passam a ser acompanhados nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), garantindo, assim, uma assistência integral de saúde.

“Essa articulação em Rede é fundamental e assegura continuidade do cuidado. Mantemos fluxo pactuado com os CAPS, unidades básicas e hospitais especializados, o que permite desfechos regulatórios mais assertivos e evita internações desnecessárias”, acrescentou Marchesini.

Dia Nacional da Conscientização sobre a Esquizofrenia

No próximo sábado (24), o Brasil celebra pela primeira vez o Dia Nacional da Conscientização sobre a Esquizofrenia, instituído pela Lei nº 14.860/2024. Estima-se que mais de 1,6 milhão de brasileiros convivem com o transtorno. Embora ainda não tenha cura, a esquizofrenia pode ter seus sintomas controlados através de tratamento medicamentoso e acompanhamento psicossocial contínuo.