Vacina contra gripe está liberada para todas as idades em Salvador

Mais de 150 salas estarão disponíveis para imunização contra a gripe em Salvador a partir de hoje, para todas as pessoas. Após liberação do Ministério da Saúde na última terça-feira, qualquer pessoa acima de seis meses de idade pode ser vacinada contra a influenza na capital.

Não há data limite para o atendimento, porém os imunizantes serão aplicados enquanto houver disponibilidade, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador.

Segundo Doiane Lemos, coordenadora de imunização da SMS, desde a liberação do imunizante para o público geral, pessoas de 50 a 59 anos foram o grupo que mais buscou a vacina na Bahia, seguido dos de 40 a 49, e 30 a 39 anos, segundo dados do vacinometro do Ministério da Saúde (MS).

Doiane alerta para a relevância da vacinação dos públicos prioritários, já que a indicação desses grupos pelo MS tem por base dados epidemiológicos, que levam em conta a probabilidade de contrair o vírus, dado o histórico, e o risco de hospitalização.

A professora Doraci Santos aproveitou a oportunidade e foi até o Multicentro de Saúde se imunizar.

Cobertura vacinal

Em Salvador, a cobertura vacinal está em 24% do total esperado, o que sinaliza para baixa adesão dos públicos prioritários.

Desde que começou a campanha de imunização contra a influenza na capital, em março deste ano, foram aplicadas, até segunda-feira, 201.635 doses do imunizante. Na Bahia, esse número, até a tarde de ontem, era de 1.300.477 doses aplicadas, em meta é de quase 3.500.000.

